Sốc: Kỳ vọng cao, iPhone 14 Plus có thể trở thành thảm hoạ mới cho Apple

Được biết với tên gọi iPhone 14 Max trước đây, đó về cơ bản là một chiếc iPhone 14 lớn hơn, có màn hình 6,7 inch lớn hơn và pin lớn hơn. Tuy nhiên, ngoài hai khác biệt chính này, thiết bị cung cấp bộ thông số kỹ thuật tương tự như iPhone tiêu chuẩn. iPhone 14 Plus ra đời như một “biện pháp khắc phục” cho những thất bại của iPhone 12 mini và 13 mini. Apple nhận ra rằng hầu hết khách hàng không quan tâm đến một chiếc iPhone nhỏ hơn và nhận thấy nhu cầu đối với iPhone Pro Max, vì vậy họ đã quyết định đưa iPhone lớn hơn vào dòng sản phẩm giá rẻ. Tuy nhiên, iPhone 14 Plus có thể kết thúc như một thất bại khác.

Theo báo cáo từ nhà phân tích Ming-chi Kuo, làn sóng đặt hàng iPhone đầu tiên chủ yếu do các mẫu iPhone 14 Pro chi phối. Rõ ràng, 85% đơn đặt hàng trước dành cho các mẫu cao cấp hơn. Khi nói đến dòng sản phẩm tiêu chuẩn, iPhone 14 Plus chỉ có ít hơn 5% doanh số bán hàng. Vì vậy, iPhone 14 có thể chiếm gần 10% doanh số bán hàng. Hiệu suất kém của Plus trong đơn đặt hàng trước mang lại một số cảm nhận về một iPhone mini thứ hai xuất hiện. Tất nhiên, vẫn còn sớm để đánh giá, nhưng iPhone 14 Plus có thể là một thất bại khác.

Ông Kuo nhận định rằng đây thường là trường hợp xảy ra với đợt bán iPhone đầu tiên. Đồng thời ông lưu ý rằng doanh số của các biến thể Pro cao hơn một chút so với những năm trước. Rõ ràng, đây dường như là sự phản ánh sự chênh lệch giữa các thông số kỹ thuật của phiên bản tiêu chuẩn và Pro. Không rõ lý do khiến dòng iPhone tiêu chuẩn “ít thông số hàng đầu hơn”, nhưng có thể nguyên nhân từ cuộc khủng hoảng lạm phát đang diễn ra cũng như những bất ổn kinh tế mà thế giới đang gặp phải.

Bất chấp khó khăn, người tiêu dùng cuối cùng vẫn tìm đến các biến thể iPhone 14 Pro đắt tiền hơn. Bên cạnh đó, việc di chuyển có thể thay đổi, bởi dòng iPhone 14 mới chỉ lên kệ được vài ngày, vì vậy quá sớm để đưa ra phán quyết về hiệu năng thực sự của dòng iPhone 14 Plus.

Đáng chú ý là, mặc dù có sự chênh lệch về thông số kỹ thuật nhưng giá iPhone 14 và 14 Plus vẫn gần với biến thể Pro. Có lẽ, khách hàng thích chi nhiều hơn một chút để nhận những nâng cấp thực sự. Việc nâng cấp có ý nghĩa hơn nhiều đối với người dùng iPhone 13 hiện tại, bởi họ sẽ không thể gọi là nâng cấp nếu mua iPhone 14 hoặc 14 Plus. Các biến thể Pro đi kèm chip mới hơn, camera cải tiến và thiết kế mới với tính năng Dynamic Island lạ mắt.

Dù sao, như đã nói ở trên, chúng ta đừng phán xét ngay bây giờ. Xét cho cùng, mặc dù sự khởi đầu của iPhone 14 Plus có thể không lý tưởng, nhưng doanh số bán hàng toàn cầu có thể sớm thay đổi triển vọng này.

