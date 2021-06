Người dùng iPhone nhận được món quà tuyệt vời từ Apple

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 13:30 PM (GMT+7)

Tất cả các mẫu iPhone đang chạy iOS 14 đều được hỗ trợ cập nhật lên iOS 15 - điều khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Apple vừa tiết lộ iOS 15 tại WWDC 2021. Phiên bản iOS mới đi kèm với dòng iPhone 13 mang đến nhiều tính năng mới cho các ứng dụng như FaceTime, iMessage, Weather và hơn thế nữa. Nếu đang tự hỏi liệu iPhone hiện tại của mình có nhận được bản cập nhật phần mềm lớn hay không thì mọi người đều cảm thấy rất vui với danh sách mới từ Apple.

iOS 15 đi kèm rất nhiều tính năng hấp dẫn mới.

Cụ thể, các mẫu iPhone chạy iOS 14 hiện tại cũng sẽ nhận được iOS 15. Điều này có nghĩa là mọi điện thoại được phát hành kể từ iPhone 6S sẽ có thêm một năm cập nhật phần mềm. iPhone 6S sẽ nhận được iOS 15 và mọi iPhone mới hơn cũng sẽ nhận được bản cập nhật này. Đây là một tin tuyệt vời cho các khách hàng của Apple, vì nó một lần nữa chứng minh rằng đây là công ty tốt nhất trong lĩnh vực hỗ trợ phần mềm lâu dài trên smartphone.

Danh sách các mẫu iPhone được cập nhật lên iOS 15 gồm iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, và iPhone 12 Pro Max.

Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả các mẫu iPhone cũ có hỗ trợ tất cả các tính năng mới hay không. Trước đó, Apple đã thực sự loại bỏ một số tính năng từ các phiên bản iOS mới trên điện thoại cũ. Nguyên nhân vì phần cứng cũ hơn không thể đáp ứng được các tùy chọn bổ sung được tìm thấy trên phần mềm mới. Tất nhiên, chúng ta có thể biết rằng hầu hết các tính năng FaceTime mới cần cảm biến Face ID của Apple để hoạt động sẽ không có sẵn cho thiết kế iPhone cũ hơn, vốn có trên các mẫu iPhone 6S, 7, 8 và SE. Điều này có nghĩa hệ điều hành mới sẽ mang đến những cải tiến và tính năng mới ở dạng “nhỏ giọt” do giới hạn phần cứng trên chúng.

Nhưng quan trọng hơn nó đến với cả loạt iPhone 6S và iPhone SE 2016.

Rõ ràng iOS 15 là quá phức tạp để có thể hoạt động trên phần cứng của iPhone 6S ra mắt năm 2015, vì vậy việc Apple vẫn làm cho nó hoạt động là điều rất đáng ngạc nhiên cho mọi người. Nhưng có lẽ đây sẽ là sự hỗ trợ hệ điều hành lớn cuối cùng của Apple cho iPhone 6S vì chip A9 đã quá cũ, và iPhone 6S cũng sẽ tròn 6 tuổi vào tháng 9 tới. Nhưng nếu Apple tiếp tục kiên trì với chính sách mở rộng của mình, người dùng iPhone 7 có thể sẽ được hỗ trợ bởi iOS 16 trong tương lai.

