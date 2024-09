Lý do chính khiến dòng iPhone 16 trở nên đáng mua

Apple chưa bao giờ công khai dung lượng RAM của iPhone. Do đó, công chúng thường phải chờ đến khi có các video tháo rời để xác nhận dung lượng cụ thể. Theo một báo cáo mới từ MacRumors hợp tác với iSWUpdates, cả bốn mẫu iPhone 16 đều có dung lượng RAM 8GB.

Các màu của iPhone 16.

Điều đó có nghĩa là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn giữ nguyên dung lượng RAM như các thế hệ trước, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có dung lượng RAM lớn hơn iPhone 15 và iPhone 15 Plus khoảng 2GB.

Đây cũng là lý do khiến bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus không có bộ tính năng Apple Intelligence trong khi iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có.

Dòng iPhone 16 đều có RAM 8GB.

Tại Mỹ, dòng iPhone 16 sẽ cho phép đặt hàng trước vào thứ Sáu, ngày 13/9 và sẽ được bán ra vào thứ Sáu, ngày 20/9.

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone 16 là 22,99 triệu đồng (bản 128GB).

