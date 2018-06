iPhone OLED có thể được phát hành trước iPhone LCD

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 06:00 AM (GMT+7)

Theo một nguồn tin mới nhất cho biết, Apple có kế hoạch trì hoãn phát hành 1 trong số 3 chiếc iPhone mà hãng ra mắt năm nay.

Nguồn tin cho biết, Apple đã đặt lệnh sản xuất 80 triệu chiếc iPhone mới cho các nhà cung cấp vào mùa thu này, trong đó 1 chiếc iPhone sẽ không được phát hành vào tháng 9. Con số 80 triệu là thú vị vì nó thấp hơn so với mức 20% so với tổng số 100 triệu chiếc iPhone 8, 8 Plus và X mà Apple đặt hàng vào năm ngoái.

Sẽ không có 3 iPhone phát hành cùng thời điểm vào tháng 9 năm nay.

Báo cáo cho hay: “Khung thời gian dự kiến ​​cho các thành phần của mô hình OLED sẽ đến tay các nhà lắp ráp iPhone như Foxconn và Pegatron vào tháng Bảy, trong khi lịch trình các thành phần cho mô hình LCD sẽ là vào tháng Tám. Hai mô hình OLED có thể phát hành sớm hơn một tháng so với mô hình LCD tiết kiệm chi phí, theo kế hoạch hiện tại”.

Đây không phải là lần đầu tiên mọi người nhận được báo cáo nói rằng iPhone 9 LCD sẽ được phát hành sau khi loạt iPhone OLED lên kệ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì tình trạng hở sáng xung quanh khu vực màn hình LCD, trong khi nguồn mới cho biết vấn đề lớp giả 3D Touch mà màn hình LCD muốn mang lại để bắt chước 3D Touch thật trên bản OLED đang gặp sự cố trong quá trình sản xuất.

Vấn đề với 3D Touch ảo được cho là nguyên nhân khiến iPhone LCD chậm phát hành.

iOS 12 bao gồm một cách mới hấp dẫn để sử dụng vùng bàn phím của Apple làm bàn di chuột bằng cách nhấn và giữ phím cách trên iPhone mà không sử dụng 3D Touch, vì vậy có vẻ như Apple muốn tạo khả năng tiếp cận 3D Touch từ một phương thức khác khi sản phẩm chính thức phát hành mà không cần phải áp dụng phần cứng chuyên biệt.

Năng suất sản xuất cho chức năng Touch của phiên bản LCD là chưa tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng nó đang dần được cải thiện. Sự chậm trễ của phiên bản này so với OLED rơi vào khoảng 1 tháng, tức thấp hơn so với những gì đã xảy ra với iPhone X vào năm ngoái, vốn kéo dài đến 2 tháng.