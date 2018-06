Chiếc iPhone X Plus hot nhất năm lộ thông tin nhờ… iOS 12

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 12:00 PM (GMT+7)

Chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple trong năm nay được phát hiện sẽ có màn hình độ phân giải 1.080 x 2.336 pixel cùng tỷ lệ khung hình 2.164.

Mặc dù Apple không cung cấp thông tin nào xác nhận về sự xuất hiện của iPhone X Plus tại WWDC 2018 nhưng chi tiết về sản phẩm dường như đã được công ty gợi ý thông qua phiên bản iOS 12. Hệ điều hành đang ở dạng beta cho các nhà phát triển nhưng đã được công ty thử nghiệm từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 5.

iPhone X Plus đang là smartphone được kỳ vọng nhất năm 2018.

Trong khoảng thời gian nói trên, các thiết bị chạy iOS 12 đã truy cập vào trang BGR trước khi tăng mạnh trước thềm WWDC diễn ra. Có vẻ các kỹ sư Apple muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hệ điều hành mới trước ngày giới thiệu.

Quan trọng hơn, BGR phát hiện ra độ phân giải hiển thị trên các thiết bị truy cập, trong đó có một độ phân giải hoàn toàn lạ và có khả năng thuộc iPhone X Plus, bên cạnh iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, iPad Pro 12,9 inch, iPad Pro 10,5 inch và iPhone SE đã được xác định độ phân giải trước đó.

Thông tin độ phân giải màn hình và độ phân giải hiển thị trên các iPhone hiện tại.

Chiếc iPhone X Plus được ghi nhận đang chạy iOS 12 với độ phân giải hiển thị 414 x 896 không giống như bất kỳ sản phẩm iOS nào khác. Độ phân giải hiển thị khác với độ phân giải màn hình, ví dụ iPhone 8 Plus và 7 Plus có độ phân giải hiển thị 414 x 736, trong khi độ phân giải màn hình là 1.080 x 1.920 pixel. Tương tự iPhone 6S Plus và 6 Plus có độ phân giải hiển thị 375 x 667.

Như vậy, độ phân giải hiển thị trên thiết bị lạ có chiều ngang tương đương iPhone 8 Plus và 7 Plus (414) nhưng chiều dài lại cao hơn hẳn, 896 so với 736. Điều này dường như gợi ý rõ hơn về iPhone X Plus, bởi iPhone X có chiều ngang tương tự iPhone 8, 7 và 6, trong khi chiều dài lại khác biệt.

Độ phân giải hiển thị trên iPhone 8, 7 và 6 so với iPhone X (phải).

Nếu đây là iPhone X Plus, có vẻ như máy sẽ có tỷ lệ khung hình 2.164, do đó độ phân giải sẽ rơi vào khoảng 1.080 x 2.336 pixel. Trong thực tế, BGR ghi nhận 2 lần thiết bị có độ phân giải hiển thị 414 x 896 truy cập vào trang web của mình trong tháng 5, có nghĩa phiên bản mẫu iPhone X Plus dường như đang được test.