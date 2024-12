Rò rỉ hình ảnh Nintendo Switch 2: Kích thước lớn hơn và nút bí ẩn gây chú ý

Nintendo đang tiến gần đến thời hạn công bố phiên bản kế nhiệm của máy chơi game Switch, dự kiến trước tháng 4/2025. Theo The Verge, thương hiệu phụ kiện công nghệ Dbrand đã công bố chiếc ốp lưng "Killswitch 2", kèm theo hình ảnh mô phỏng phần cứng của Nintendo Switch thế hệ mới.

Theo đó, phiên bản kế nhiệm sẽ có kích thước lớn hơn so với Switch và Switch OLED, với một nút bí ẩn mới trên Joy-Con bên phải. CEO của Dbrand, Adam Ijaz, cho biết thông tin này dựa trên "bản quét 3D của phần cứng thực tế", không phải chỉ là phỏng đoán.

Hình ảnh rò rỉ mặt trước của Nintendo Switch 2.

Cụ thể, Switch 2 sẽ có kích thước rộng 270mm, cao 116mm và dày 14mm, so với Switch OLED có kích thước 242mm x 102mm x 13,9mm. Chân đế của máy sẽ cao khoảng 55mm, và màn hình dự kiến sẽ đạt kích thước 8 inch. Joy-Con mới sẽ được gắn bằng nam châm và có một nút hình vuông bên dưới nút Home, với chữ "C" in trên đó, nhưng chức năng của nút này vẫn chưa được xác định.

Dbrand cũng cho biết họ đang lên kế hoạch phát hành ốp lưng vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Tuy nhiên, Ijaz không thể xác nhận ngày phát hành chính xác của Switch 2, cũng như thông tin về đế cắm TV và loại màn hình mà Nintendo sẽ sử dụng.

Độ dày của Nintendo Switch 2 sẽ không thay đổi đáng kể.

Việc Dbrand công khai thông tin về sản phẩm của Nintendo không phải là điều bất ngờ, vì công ty này thường xuyên gây sự chú ý với các nhà sản xuất máy chơi game lớn. Những thông tin mà Dbrand cung cấp cũng trùng khớp với một video từ SwitchUp, cho thấy mô phỏng Switch 2 lớn hơn và có Joy-Con mới.

Một điểm đáng chú ý khác là mô hình mới có thể sẽ trang bị thêm một cổng USB-C ở phía trên, cho phép người dùng sạc máy khi sử dụng ở chế độ để bàn, điều mà Switch hiện tại không hỗ trợ.

