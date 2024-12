Đây là những chiếc iPhone mà người dùng nên thay thế ngay bây giờ

iPhone của Apple sẽ trải qua nhiều giai đoạn, trong đó một sản phẩm được coi là cổ điển nếu nó không được bán trong hơn 5 năm nhưng ít hơn 7 năm. Khi điện thoại đạt mốc 7 năm kể từ khi ngừng sản xuất, nó sẽ chuyển sang nhãn là lỗi thời. Một chiếc iPhone lỗi thời sẽ không còn được bảo dưỡng phần cứng và không thể đặt hàng linh kiện cho chúng.

iPhone sẽ lỗi thời sau 7 năm kể từ ngày Apple ngừng sản xuất.

Các mẫu iPhone lỗi thời không nhận được bản cập nhật bảo mật từ Apple khiến chúng trở thành mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn khiến các ứng dụng tài chính của người dùng dễ bị tấn công. Và vì chúng không còn đủ điều kiện để nhận bản cập nhật iOS, các mẫu iPhone lỗi thời cũng không cung cấp các tính năng cập nhật và khả năng tương thích với các phiên bản mới nhất của ứng dụng iOS có thể không có.

Nếu là kiểu người mua iPhone mới thường xuyên thay thế, điều này không thực sự đáng lo ngại. Nhưng nếu là người vẫn sử dụng những chiếc iPhone đã quá cũ này, đã đến lúc người dùng cần phải thay thế ngay từ bây giờ.

Một lần nữa, đây không phải là về mua iPhone mới để có các tính năng mới nhất mà là về việc giữ cho các ứng dụng tài chính trên thiết bị chạy iOS của người dùng được bảo vệ khỏi tội phạm mạng. Vì vậy, nếu iPhone nằm trong danh sách lỗi thời sau đây, người dùng có thể phải cắn răng và mua một chiếc điện thoại mới, cho dù là iPhone hay Android.

Người dùng được khuyến cáo nên mua iPhone 12 series trở về sau nếu muốn sử dụng được lâu.

Dưới đây là các mẫu iPhone đã bị lỗi thời tính đến hết năm 2024 này, bao gồm iPhone (bản gốc), iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, và iPhone 6 Plus. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh sử dụng hoặc mua các mẫu iPhone đang nằm trong danh sách cổ điển vì chẳng mấy chốc chúng cũng chuyển sang giai đoạn lỗi thời. Các mẫu iPhone đang được xem là cổ điển gồm iPhone SE (thế hệ thứ 1), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, và iPhone 8 Plus.

Nếu có một trong những mẫu iPhone cổ điển được liệt kê ở trên, sẽ không lâu nữa trước khi thiết bị của người dùng sẽ chuyển sang danh sách lỗi thời và trở thành mối đe dọa bảo mật nghiêm trọng. Nếu muốn tránh xa rắc rối trong vài năm, người dùng có thể cân nhắc mua mẫu iPhone 12 series trở lên vì những chiếc điện thoại đó sẽ không nằm trong danh sách lỗi thời trong vài năm nữa.

