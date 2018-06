NÓNG: iPhone X Plus 2018 xuất hiện

Chi tiết về chiếc điện thoại iPhone X Plus 6,5 inch mà Apple công bố vào cuối tháng sau đã được vén màn.

MySmartPrice và @OnLeaks, những nguồn đáng tin, đã cung cấp thông tin cho biết iPhone X Plus không khác biệt quá nhiều so với iPhone X vào năm ngoái. Trong thực tế, hai thiết bị dường như gần giống hệt nhau, mặc dù mô hình mới sẽ lớn hơn vì có màn hình 6,5 inch thay vì 5,8 inch.

iPhone X Plus sẽ được ra mắt vào mùa thu năm nay và là chiếc iPhone đắt nhất.

Theo nguồn tin thì iPhone X Plus có kích thước 157,5 x 77,4 x 7,7 mm, vì vậy nó chỉ mỏng như iPhone X ban đầu, nhưng cao hơn và rộng hơn (iPhone X hiện tại có kích thước 143,6 x 70,9 x 7,7 mm). Nhìn chung, iPhone X Plus có kích thước gần giống như iPhone 8 Plus - chiếc smartphone có màn hình 5,5 inch cùng kích thước 158,4 x 78,1 x 7,5 mm do viền lớn.

Mọi thứ trên iPhone X Plus dường như được định vị giống như trên iPhone X - bao gồm notch, các nút bên, cổng Lightning, loa và camera kép phía sau. Tất nhiên vẫn chưa thể chắc chắn liệu Apple có sử dụng iPhone X Plus làm tên gọi cho điện thoại mới hay sử dụng một biệt danh khác, vì về cơ bản nó chỉ là một chiếc iPhone X.

iPhone X Plus sở hữu nhiều tính năng và thiết kế tương tự phiên bản iPhone X hiện nay?

Tin đồn trước đó cho biết, iPhone X Plus có màn hình OLED 6,5 inch độ phân giải 1242 x 2688 pixel. Điện thoại mang nhiều cải tiến phần cứng bên trong, bao gồm chip nhanh hơn, pin 3.000 mAh lớn hơn so với 2.716 mAh trên iPhone X hiện tại.