iPhone giúp Apple "bỏ túi" gần 192 tỷ USD trong năm 2021

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Trong quý 3 vừa qua, Apple đã báo cáo doanh thu iPhone tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức kỳ vọng trước đó.

Vào ngày 28/10 vừa qua, Apple đã công bố báo cáo tài chính quý 3 kỷ lục, kết thúc vào ngày 25/9. Cụ thể, “Táo Khuyết” đã đạt doanh thu iPhone là 38,87 tỷ USD, tăng 47,01% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 3/2020, doanh thu iPhone chỉ đạt 26,44 tỷ USD.

iPhone mang về cho Apple 192 tỷ USD trong năm 2021

Trong cả năm tài chính 2021 (Apple kết thúc quý tài chính vào cuối tháng 9), doanh thu iPhone đã lên tới 191,97 tỷ USD, tăng từ 137,78 tỷ USD của năm 2020 – tăng tương đương 39,33%. Trước đó, Apple đã tung loạt iPhone 13 vào ngày 24/9.

iPhone 13.

Ngoài ra, “Táo Khuyết” cũng tuyên bố doanh thu iPad tiếp tục tăng trưởng. Trong quý cuối cùng của năm tài chính 2021, doanh thu máy tính bảng của hãng đạt 8,25 tỷ USD, tăng 21,32% so với mức 6,80 tỷ USD trong cùng quý năm 2020. Trong cả năm, doanh thu iPad của Apple đạt 31,86 tỷ USD, tăng từ 23,72 tỷ USD – tăng 34,32% so với năm trước.

Mảng Dịch vụ, bao gồm App Store, Apple Pay, Apple Arcade, Apple TV +, Apple Music, Apple Care, đăng ký lưu trữ iCloud, v.v., đạt doanh thu 18,28 tỷ USD, tăng 25,64% so với 14,55 tỷ USD trong cùng quý 3 năm ngoái.

Luca Maestri, Giám đốc tài chính của Apple, cho biết: "Kết quả kinh doanh quý 3 kỷ lục của chúng tôi đã ghi dấu một năm tài chính đáng nhớ với mức tăng trưởng mạnh mẽ hai con số. Sự kết hợp giữa hiệu suất bán hàng kỷ lục, lòng trung thành của khách hàng chưa từng có và sức mạnh của hệ sinh thái đã đưa lượng thiết bị được cài đặt đang hoạt động lên mức cao mới mọi thời đại. "

Cũng trong năm tài chính 2021, công ty đã công bố tổng doanh thu mảng Dịch vụ cán mốc 68,43 tỷ USD. Con số này ghi nhận mức tăng 27,26% (năm ngoái là 53,77 tỷ USD).

Chưa hết, doanh thu các Thiết bị đeo, Home và Phụ kiện bao gồm một số sản phẩm bán chạy như Apple Watch và AirPods trong quý tài chính thứ 3 lên tới 8,79 tỷ USD (tăng khá lớn so với 7,88 tỷ USD trong quý 3/2020). Trong cả năm 2021, dòng sản phẩm này đã mang về 38,37 tỷ USD (lớn hơn nhiều so với 30,62 tỷ USD cho cả năm 2020 - tăng 27,27%).

Huawei suy yếu, Apple kiếm bộn tại Trung Quốc

Apple đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kinh ngạc ở Trung Quốc, doanh thu đạt 14,56 tỷ USD trong quý 3 - tăng 83,14% so với quý 3/2020 nhờ sự suy yếu của Huawei bởi các hạn chế của Mỹ. Trong cả năm tài chính 2021, doanh thu tại nước này đã tăng từ 40,31 tỷ USD lên 68,37 tỷ USD. Ngoài quốc gia tỷ dân, “Táo Cắn Dở” cũng ghi nhận mức tăng doanh thu từ thị trường Châu Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Phần còn lại của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Các tuỳ chọn màu của iPhone 13 Pro.

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook cho biết, "Năm nay, chúng tôi đã tung ra các sản phẩm mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay, từ máy Mac hỗ trợ M1 đến dòng iPhone 13 - thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất và trao quyền cho khách hàng tạo và kết nối theo những cách mới. Chúng tôi đang truyền các giá trị của mình vào mọi thứ chúng tôi tạo ra - tiến gần hơn đến mục tiêu năm 2030 là trung hòa carbon từ trên xuống dưới chuỗi cung ứng và trong suốt vòng đời của sản phẩm, đồng thời luôn thúc đẩy sứ mệnh xây dựng một tương lai công bằng hơn. "

Tổng kết lại, Apple đạt doanh thu 83,36 tỷ USD trong quý 3, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm tài chính, Apple đã thu về 297,39 tỷ USD, tăng 34,72% so với năm ngoái. Thu nhập ròng là 20,55 tỷ USD trong quý 3, tăng 62,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm tài chính 2021, công ty đạt thu nhập ròng 94,68 tỷ USD, tăng 64,92% ấn tượng so với năm 2020.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Earnings Per Share – EPS) trong quý của Apple cũng đã tăng từ 74 cent lên 1,25 USD. Trong năm, EPS đã đạt 5,67 USD, tăng từ mức 3,31 USD trong năm 2020.

