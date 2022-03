iPhone đang là "ông vua" tại tất cả các thị trường

Trong năm 2021, iPhone tiếp tục giữ vị trí thống trị thị trường điện thoại thông minh cao cấp ở mọi khu vực.

Báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research cho thấy, doanh số bán điện thoại thông minh cao cấp đã đạt kỷ lục vào năm 2021. Trên hết, iPhone của Apple là dòng smartphone “bán chạy” nhất ở mọi lãnh thổ.

Apple tiếp tục thống trị danh mục smartphone cao cấp

Trước đó, Counterpoint Research đã đưa ra báo cáo về việc Apple nắm giữ vị trí thống trị doanh số bán điện thoại thông minh tại Mỹ. Thậm chí, có tới 7/10 điện thoại “bán chạy” nhất trên toàn thế giới là iPhone. Giờ đây, nghiên cứu mới nhất đã xác nhận vị trí top 1 của iPhone trong thị trường smartphone cao cấp.

Bộ tứ iPhone 13.

Ngoài ra, thị trường điện thoại có giá trên 400 USD (tương đương 9,14 triệu đồng) đã ghi nhận mức tăng trưởng 24% vào năm 2021 so với năm 2020. Trong cùng thời kỳ, thị trường smartphone nói chung (không chỉ điện thoại cao cấp) cũng tăng trưởng khiêm tốn - 7%.

Giám đốc nghiên cứu Counterpoint - Tarun Pathak đánh giá, sự tăng trưởng thị trường smartphone cao cấp vào năm 2021 được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm: nhu cầu thay thế, chiến lược kinh doanh khôn ngoan của các nhà sản xuất và khả năng của chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, ông Pathak cũng nhấn mạnh, nhu cầu về kết nối 5G cũng góp phần không nhỏ cho thành công này. Và với khoảng trống thị trường cao cấp mà Huawei để lại, Apple ngay lập tức chiếm lấy, đặc biệt là ở Trung Quốc và Tây Âu. Theo báo cáo, các công ty khác cũng đang cố gắng thế chỗ Huawei là Oppo, Vivo và Xiaomi.

iPhone tiếp tục thống trị thị trường điện thoại cao cấp ở mọi khu vực.

Nhiều năm nay, “Nhà Táo” không công bố số liệu bán hàng, vì vậy dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu đến từ các nguồn riêng của Counterpoint. Theo đó, vào năm 2021, Apple lần đầu tiên đạt 60% thị phần trên phân khúc cao cấp kể từ năm 2017. Điều này cũng có thể là do việc ra mắt iPhone 12 bị trì hoãn vì đại dịch và doanh số của chúng đã bị đẩy sang năm 2021.

Theo công ty nghiên cứu, Apple đang ở vị trí tốt nhất giành được thị phần từ Huawei để lại trong tương lai gần. Nhìn chung, công ty có trụ sở tại Cupertino sẽ còn tăng trưởng hơn nữa, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn cho chính thị trường cao cấp trong tương lai.

Tuy nhiên, không chỉ Apple mới là người dẫn dắt thị trường. Nhà phân tích Varun Mishra nhấn mạnh, việc ra mắt điện thoại có màn hình gập lại với giá thấp hơn trong tương lai cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường cao cấp. Samsung đã chứng minh điện thoại có màn hình gập lại là một phân khúc đáng để xem xét.

Mặt khác, “Táo Khuyết” dự kiến tung ra một chiếc iPhone màn hình gập lại vào năm 2024.

Doanh số smartphone của Samsung, Oppo và Vivo cũng đang tăng

Báo cáo trên cũng cho hay, thị phần ở phân khúc điện thoại cao cấp của Samsung đã tăng 6% so với năm 2020. Galaxy S21 vẫn đạt doanh số tốt hơn so với Galaxy S20 - bị ảnh hưởng do đại dịch.

Các smartphone có màn hình gập lại - Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip cũng hoạt động khá tốt, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Mỹ và Tây Âu. Báo cáo nhấn mạnh, Samsung cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu linh kiện.

Biểu đồ minh hoạ thị phần của các thương hiệu smartphone ở phân khúc cao cấp.

Mặt khác, Oppo và Vivo đã có doanh số bán hàng ở phân khúc cao cấp tăng gấp đôi vào năm 2021. Cụ thể, hai công ty này đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục, lần lượt là 116% và 103%. Oppo cũng đang phát triển ổn định tại thị trường châu Âu, tìm cách lấp đầy khoảng trống của Huawei tại đây.

Ngoài ra, Xiaomi đã lọt vào danh sách top 5 thương hiệu smartphone phân khúc cao cấp ở hầu hết các khu vực. Thành quả của công ty chủ yếu nhờ vào dòng Xiaomi Mi 11.

