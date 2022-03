Vì sao iPhone X vẫn đáng mua hiện nay?

Bất chấp tuổi đời, iPhone X vẫn là một thiết bị xuất sắc có thiết kế hiện đại, camera tốt và chạy trên phiên bản iOS mới nhất.

Ở thời điểm ra mắt, iPhone X là một bước nhảy vọt khi Apple bỏ qua iPhone 9 và đi thẳng từ iPhone 8 sang iPhone X. Mặc dù đã được vài năm tuổi, nhưng iPhone X vẫn có thể là một chiếc điện thoại tuyệt vời nếu người dùng đang có khoản tiền rất hạn chế nhưng vẫn muốn mua một chiếc iPhone kiểu dáng hiện đại.

iPhone X là một chiếc điện thoại được mơ ước khi ra mắt vào năm 2017, và có rất nhiều lý do khiến người dùng có thể muốn chọn một chiếc iPhone X ngay trong năm 2022 này. Dưới đây là những lý do tại sao người dùng nên mua iPhone X vào năm 2022.

Giá cực kỳ phải chăng

Khi ra mắt vào năm 2017, iPhone X đã gây chú ý vì là điện thoại hàng đầu có giá hơn 25 triệu đồng đầu tiên của Apple. Ngày nay, chúng ta thường thấy những chiếc điện thoại có giá này, và thậm chí có những điện thoại hơn 40 triệu đồng như Galaxy Z Fold3. Nhưng khi iPhone X ra mắt, cú sốc về giá là có thật.

Rất may, giờ đây người dùng có thể mua iPhone X với giá rẻ hơn rất nhiều. Apple đã ngừng bán iPhone X vào năm 2018 và người dùng sẽ không thấy nó mới từ bất kỳ cửa hàng nào nữa, nhưng thay vào đó người dùng có thể mua các điện thoại likenew trên thị trường đồ cũ với giá khoảng 7,5 triệu đồng. Mua iPhone X bây giờ có nghĩa là người dùng có thể nhận được một giá hấp dẫn cho một điện thoại từng gây bão.

Vẫn chạy iOS mới nhất

Bất chấp tuổi đời của nó, iPhone X vẫn có thể xử lý phần mềm mới nhất của Apple, iOS 15. Một điều mà mọi người yêu thích ở Apple là công ty vẫn hỗ trợ iPhone cũ trong một thời gian dài. Ngay cả những chiếc điện thoại cổ như iPhone 6S vẫn có thể chạy phiên bản iOS mới nhất. iPhone X ra mắt sau đó vài năm nên không có vấn đề gì khi hỗ trợ phần mềm mới.

Mặc dù người dùng có thể chạy iOS 15 trên iPhone X, nhưng nó sẽ không nhanh như những chiếc iPhone mới nhất. Chip A11 Bionic bên trong iPhone X là một con quái vật khi mới ra mắt, nhưng không còn mạnh mẽ khi so sánh với hiện nay. Người dùng có thể cảm thấy điện thoại chạy chậm lại nếu mở quá nhiều ứng dụng hoặc nếu đang chạy một trò chơi đồ họa chuyên sâu.

Thiết kế vẫn hiện đại

Mặc dù Apple đã cải tiến thiết kế của iPhone kể từ khi iPhone X ra mắt nhưng nó vẫn có vẻ ngoài hiện đại. iPhone X là chiếc iPhone toàn màn hình đầu tiên và là iPhone đầu tiên loại bỏ nút Home. Đó là chiếc điện thoại đã giới thiệu cho chúng ta màn hình tai thỏ khét tiếng hiện nay của iPhone.

Công bằng mà nói, Apple đã thực hiện một số thay đổi đối với thiết kế của iPhone kể từ khi X mới ra đời. Với việc phát hành iPhone 12, kích thước màn hình của iPhone đã tăng lên một chút, từ 5,8 inch lên 6,1 inch và các cạnh của điện thoại đã chuyển từ bo tròn sang thiết kế phẳng và vuông vắn. Với iPhone 13, iPhone dày và nặng hơn một chút, và phần tai thỏ cuối cùng cũng thu nhỏ lại một chút.

Mặc dù đã có một số thay đổi, nhưng ngôn ngữ thiết kế của Apple trong vài năm gần đây là sự tiến hóa của thiết kế từng ra mắt trên iPhone X. Chiếc điện thoại cao cáp mới nhất của công ty là iPhone 13 Pro, vẫn cho cảm giác tương tự như iPhone X. Mua iPhone X có nghĩa là người dùng sẽ nhận được thiết kế cơ bản giống như điện thoại mới nhất của Apple.

Camera ống kính kép

Mặc dù iPhone X không còn là vua của máy ảnh, nhưng thiết lập ống kính kép của nó là quá đủ đối với hầu hết các nhiếp ảnh gia di động. iPhone X có camera 12MP với ống kính tele chuyên dụng. Có thêm ống kính đó có nghĩa là người dùng có thể phóng to ảnh của mình mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

iPhone X cũng rất tuyệt vời để quay video, thậm chí còn quay được video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây.

Trong khi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có ba camera ở mặt sau, thì iPhone 13 cơ bản vẫn được trang bị một camera ống kính kép có ống kính rộng và ống kính siêu rộng. Điều đó rất giống với những gì người dùng có trên iPhone X, ngoại trừ góc siêu rộng tốt hơn cho phong cảnh còn ống kính tele của iPhone X tốt hơn cho chụp cận cảnh và chân dung.

Dĩ nhiên, trong những năm kể từ khi iPhone X phát hành, Apple đã có những cải tiến cho công nghệ máy ảnh iPhone của mình. iPhone mới hơn có cảm biến lớn hơn nhiều để thu nhận nhiều ánh sáng hơn, đóng gói các tính năng như ống kính macro và có tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS). Nhưng mặc dù những tính năng này rất tuyệt, người dùng vẫn có thể chụp những bức ảnh tuyệt vời trên iPhone X mà không cần có chúng. Và bất chấp các tính năng camera bổ sung trên iPhone mới, những chiếc điện thoại cao cấp mới nhất của Apple vẫn chỉ có camera 12 MP như iPhone X.

Là một điện thoại dự phòng hoặc phụ tuyệt vời

Ngay cả khi người dùng đã có iPhone mới nhất thì việc chuẩn bị sẵn một bản sao lưu dự phòng luôn là một ý kiến ​​hay. Đánh mất điện thoại khi đang đi du lịch sẽ khiến chuyến đi trở nên khó chịu. Người dùng không chỉ mất thiết bị đắt tiền mà việc không truy cập được điện thoại có thể đồng nghĩa với việc mất vé máy bay và hành trình, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, đồng thời gây khó khăn cho việc liên hệ với ai đó để nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Có một điện thoại dự phòng có thể là một chính sách bảo hiểm tuyệt vời khi mọi thứ không theo kế hoạch.

Nhận thêm một chiếc điện thoại cũng có thể là một cách tuyệt vời để tách cuộc sống công việc khỏi cuộc sống cá nhân. Các tính năng trên iOS như Do Not Disturb and Focus có thể giúp người dùng giải quyết, nhưng không có gì tốt hơn một chiếc điện thoại dành riêng cho công việc và một điện thoại dành riêng cho ở nhà. Chọn iPhone X làm điện thoại dự phòng hoặc phụ có nghĩa là người dùng sẽ yên tâm hơn dù đang ở nhà hay đi làm.

Nhận định chung

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone có thiết kế hiện đại, tính năng tuyệt vời và mức giá tốt thì iPhone X có thể phù hợp. Mua iPhone X vào năm 2022 đồng nghĩa với việc người dùng nhận được một chiếc iPhone không có viền, một camera tốt và phiên bản iOS mới nhất.

iPhone X đã thổi hồn mọi người khi nó mới ra đời và vẫn có thể trở thành một chiếc điện thoại tuyệt vời cho đến ngày nay.

