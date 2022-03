Thêm bằng chứng Apple sắp hồi sinh Touch ID cho iPhone

Hình ảnh bằng sáng chế mới nhất cho thấy Apple vẫn đang làm việc trên Touch ID dưới màn hình iPhone.

Kể từ khi loại bỏ máy quét vân tay Touch ID khỏi iPhone vào năm 2017 (trừ dòng iPhone SE), phía người dùng của Apple chia thành 2 hướng: một số muốn tính năng này trở lại, một số đã quen với máy quét khuôn mặt Face ID.

Khi các flagship Android bắt đầu tích hợp máy quét dấu vân tay dưới màn hình, cuộc tranh luận lại một lần nữa được khơi dậy. Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo đã làm dấy lên hy vọng của những người hâm mộ TouchID vào năm ngoái khi khẳng định Apple vẫn đang làm việc trên TouchID dưới màn hình và một chiếc iPhone có thể gập lại (hiện kế hoạch đã lùi lại một năm).

Hình ảnh bằng sáng chế với màn hình tích hợp máy quét vân tay của Apple.

Mặt khác, Mark Gurman cho rằng “Nhà Táo” không quá mặn mà với việc phát triển TouchID dưới màn hình và đầu tư nhiều hơn vào công nghệ FaceID. Giờ đây, câu chuyện đã có một bước ngoặt mới khi công ty có trụ sở tại Cupertino đã được cấp bằng sáng chế mới.

Bằng sáng chế đã được USPTO (Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Mỹ) công bố vào thứ Ba, được nộp từ tháng 9/2019. Tiêu đề của bằng sáng chế là: “Under-display fingerprint sensing based on off-axis angular light” (Tạm dịch: Cảm biến vân tay dưới màn hình dựa trên hệ thống ngoài trục ánh sáng góc).

Ảnh concept iPhone với Touch ID tích hợp trên màn hình.

Động thái này cho thấy Apple vẫn đang nghiên cứu cách tích hợp Touch ID dưới màn hình của iPhone. Có một số tin đồn rằng công ty đang tích cực thử nghiệm chức năng với iPhone 13 nhưng cuối cùng đã quyết định sử dụng FaceID cho loạt sản phẩm này.

Theo những dự đoán và tin đồn mới nhất, chiếc iPhone với TouchID dưới màn hình sẽ xuất hiện sớm nhất là vào cuối năm nay - dòng iPhone 14. Trong tài liệu bằng sáng chế, Apple khẳng định TouchID dưới màn hình sẽ "cực thuận lợi cho việc xác minh hoặc xác thực cho một thiết bị điện tử."

Bằng sáng chế trên cũng cho thấy công ty đang đi theo hướng phát triển máy quét vân tay quang học thay vì thử nghiệm phương pháp siêu âm hoặc công nghệ không dựa trên ánh sáng khác. Tất nhiên, không phải bằng sáng chế nào cũng được các nhà sản xuất sử dụng.

Sẽ có iPhone tích hợp TouchID?

Hiện tại, Apple đang tụt hậu so với “đối thủ” khi nói đến sinh trắc học dưới màn hình. Vậy khi nào công ty sẽ tích hợp Touch ID dưới màn hình của iPhone. Công ty đã mang Touch ID trở lại trên các mẫu iPad mới nhất và hãng có thể “triệu hồi” TouchID trở về “gia đình” iPhone.

Máy quét vân tay là tính năng rất hữu ích.

Thêm vào đó, FaceID chỉ có thể thực hiện một số chức năng và có rất nhiều vấn đề xảy ra với công nghệ này khi người dùng thay đổi diện mạo vì một số lý do. Mặc dù Apple khẳng định FaceID an toàn hơn, hoạt động nhanh hơn và ít có khả năng bị giả mạo hoặc bị tấn công hơn nhưng thực tế là nhiều trang web và dịch vụ thanh toán trực tuyến vẫn yêu cầu xác thực dấu vân tay. Ngay cả khi FaceID là phương pháp an toàn hơn và nhanh hơn, Apple sẽ vẫn cần thêm tùy chọn vân tay để không bị bỏ lại về tính năng.

