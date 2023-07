iPhone đang giảm "sốc", iFan nên chờ iPhone 15 hay mua luôn?

Hiện tại, các mẫu iPhone 14 ra mắt vào mùa thu năm ngoái vẫn là những chiếc iPhone tốt nhất. Nhưng chỉ khoảng 10 tuần nữa, “Nhà Táo” sẽ giới thiệu thế hệ iPhone 15 mới. Vậy người tiêu dùng có nên đợi iPhone 15 hay không?

Khi nào iPhone 15 Series ra mắt?

Việc có nên đợi iPhone 15 hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào việc người dùng sẽ đợi bao lâu. Nếu theo lịch trình mọi năm – Apple thường ra mắt iPhone mới vào tháng 9, khoảng thời gian 2 tháng là không lâu.

Ảnh concept iPhone 15 Pro.

Nói cách khác, nếu muốn đợi “gia đình” iPhone 15, iFan sẽ phải đợi không quá 10 tuần kể từ thời điểm này. Đây không phải là thời gian quá lâu để trì hoãn việc mua hàng.

Những tính năng mới nào sẽ đến với dòng iPhone 15?

Một yếu tố quan trọng khác trong việc quyết định có nên chờ đợi hay không chính xác là người dùng đang chờ đợi điều gì. Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về dòng iPhone mới. Do đó, người dùng chỉ có thể dựa theo những tin đồn về iPhone 15 Series.

Giống như mọi năm, cặp iPhone Pro sẽ có các cải tiến thú vị hơn.

Cụ thể, cặp iPhone 15 Pro sẽ chạy chip A17 Bionic - được sản xuất trên quy trình 3nm có khả năng mang lại hiệu suất và hiệu suất năng lượng cao hơn. Chưa hết, “Nhà Táo” sẽ sử dụng khung titan cho thân máy của bộ đôi iPhone 15 Pro. Chất liệu này nhẹ và bền hơn so với thép không gỉ trên các mẫu iPhone Pro hiện tại. Đặc biệt, chỉ iPhone 15 Pro Max có ống kính tele tiềm vọng, sẽ tăng cường khả năng zoom.

Bộ tứ iPhone 14.

Bù lại, khu vực Dynamic Island, camera chính 48MP và chip A16 Bionic sẽ có trên cả iPhone 15 và iPhone 15 Plus năm nay. Đồng thời, bộ tứ iPhone 15 sẽ cùng chuyển sang cổng USB-C, đem lại cơ hội sạc nhanh hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, các tin đồn cho hay, chiếc iPhone 15 Pro sẽ đắt hơn 100 USD (khoảng 2,3 triệu) so với bản tiền nhiệm. Giá của iPhone 15 và iPhone 15 Plus dự kiến giữ nguyên so với các mẫu iPhone 14.

Chiếc iPhone 14 nào đáng mua?

Nếu đã sẵn sàng mua iPhone 14 ngay bây giờ, khách hàng hãy cân nhắc xem nên mua mẫu iPhone nào. Giống như mọi năm, chúng sẽ được giảm giá mạnh hơn ngay sau khi thế hệ iPhone 15 ra mắt.

iPhone 14.

Cùng với đó, cặp iPhone 14 Pro nhiều khả năng sẽ ngừng bán khi dòng iPhone 2023 ra mắt. Tất nhiên, chúng sẽ vẫn còn trên các kệ hàng từ các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ không dây khác. Do đó, nếu đang để mắt đến iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro hoặc iPhone 14 Pro Max và các tính năng được đồn đoán của iPhone 15 không mấy hấp dẫn, đã đến lúc người dùng nên sở hữu một trong những chiếc iPhone mới.

iPhone cũ có đủ tốt để bán lại không?

Có một lý do khác để iFan cân nhắc mua iPhone ngay lúc này đó là Apple vừa tăng giá trị trao đổi khi mua iPhone để giải phóng hết hàng tồn kho trước khi ra mắt iPhone 15. Vì vậy, nếu đang có một chiếc iPhone ở tình trạng tốt, người dùng có thể giảm mức chi phí khi mua iPhone mới tại thời điểm này.

iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max.

Giá trị trao đổi iPhone đã tăng vào đầu tháng 7 sau khi tăng nhẹ vào tháng 3. Nếu “lên đời” iPhone 14 Pro Max từ iPhone 13 Pro Max, người dùng sẽ có được mức giá mua lại khá cao.

Việc đổi iPhone cũ lấy iPhone mới là một cách khác để người dùng giảm chi phí nếu không thể đợi bộ tứ iPhone 15 ra mắt. Các gói ưu đãi trả góp 0% tại nhiều hệ thống bán lẻ trong nước cũng là những lựa chọn không tồi dành cho người mua iPhone 14 Series mới tại thời điểm này.

Triển vọng cho dòng iPhone 15

Nhìn chung, iFan nên chờ đợi iPhone 15 Series vì thời gian ra mắt chính thức chỉ còn vài tuần nữa. Nhưng nếu không muốn đợi lâu, hãy đảm bảo chiếc iPhone mới người dùng sắp mua là thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng và có mức giá phù hợp.

