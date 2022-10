iPhone 14 Plus “ế” hơn dự kiến, lý do ở đâu?

Chưa đầy một tuần sau khi bán ra iPhone 14 Plus, báo cáo về doanh số thấp bất ngờ của ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus đã xuất hiện. Báo cáo này cho thấy, Apple sẽ chủ động giảm lượng hàng và đơn đặt hàng linh kiện cho các thiết bị ngay trong tháng này.

Ảnh minh hoạ.

Báo cáo từ DigiTimes tuyên bố, doanh số của ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus bị lu mờ đáng kể bởi độ "hot" của iPhone 14 Pro và ‌iPhone 14 Pro‌ Max. Mặc dù có sự khác biệt về hiệu suất bán hàng giữa các mẫu iPhone Pro và iPhone tiêu chuẩn nhưng tổng lượng ‌iPhone 14‌ Series xuất xưởng trong năm nay có thể ngang với dòng iPhone 13 trong nửa cuối năm 2021, thậm chí có thể thấp hơn so với dòng ‌iPhone 13‌ năm ngoái.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, Apple ​​dự kiến sản xuất khoảng 90 triệu chiếc iPhone mới trong nửa cuối năm 2022 nhưng con số này có thể giảm xuống còn 80 triệu chiếc do "nhu cầu thấp".

iPhone 14 và iPhone 14 Plus bị "chê".

Nhiều báo cáo khác cho thấy ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus không đạt được kỳ vọng về doanh số của Apple. Ngay sau khi ra mắt, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã tuyên bố nhu cầu đối với hai thiết bị này khá "mờ nhạt", dữ liệu đặt hàng trước kém hơn so với iPhone SE 3 và ‌iPhone 13‌ mini.

Nhà phân tích còn khẳng định "chiến lược sản phẩm của Apple đối với các mẫu iPhone tiêu chuẩn không thành công trong năm nay" và công ty đã gác lại kế hoạch tăng sản lượng cho hai thiết bị này. Nhà phân tích màn hình Ross Young cho biết, đơn đặt hàng màn hình ‌‌iPhone 14‌‌ giảm 38% so với ‌‌iPhone 13‌‌ vào cùng thời điểm năm ngoái. Trong khi đó, trên thị trường smartphone cũ, ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus đang mất giá nhanh gấp đôi so với ‌iPhone 13‌ mini và ‌iPhone 13‌ vào năm ngoái.

Mặt khác, ‌iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max tiếp tục có nhu cầu cao. Công ty có trụ sở tại Cupertiono được cho là đã chuyển các dây chuyền sản xuất iPhone tiêu chuẩn sang sản xuất ‌iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max đắt đỏ hơn.

Tại Việt Nam, cặp iPhone 14 Pro cũng được người tiêu dùng yêu thích hơn dù có giá cao (từ 27,99 triệu đồng).

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-plus-e-hon-du-kien-ly-do-o-dau-1405481.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-plus-e-hon-du-kien-ly-do-o-dau-1405481.ngn