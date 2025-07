Những thói quen thường ngày cần ngừng lại mỗi khi có sấm sét

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), một phần ba số ca thương tích do sét đánh xảy ra ở những người đang ở trong nhà. Mặc dù công nghệ theo dõi và dự báo thời tiết đã phát triển, mỗi năm vẫn có từ 10 đến 20 người tại Mỹ tử vong do sét đánh.

Các tia sét vẫn gây ra mối nguy hại cho những người bên trong nhà.

Sét có sức mạnh khủng khiếp, với một tia sét được ghi nhận vào năm 2018 đã bay từ độ cao 80 km và mang điện tích gấp 100 lần so với một tia sét thông thường. Nhiều người thường cảm thấy an toàn khi ở trong nhà hoặc trong xe, nhưng sét có thể đánh vào những vị trí khó đoán và giông bão có thể phát triển nhanh chóng. Mọi người khi tắm có nguy cơ bị điện giật do đường ống nước kim loại và nước.

Những cách tấn công của sét

Sét có 5 cách tấn công khác nhau: đánh trực tiếp, đánh ngang, truyền dòng điện xuống đất, tia sét và dẫn điện. Dẫn điện là mối đe dọa lớn đối với những người ở trong nhà, vì cả kim loại và nước đều dẫn điện rất tốt. Hệ thống ống nước cũ thường sử dụng ống kim loại, trong khi vòi sen, vòi nước bồn rửa mặt hay các thiết bị điện như máy sấy tóc đều có thể gây nguy hiểm.

Để giữ an toàn trong cơn giông bão, mọi người cần tuân thủ một số quy tắc quan trọng: không tắm vòi sen, hạn chế chạm vào vòi nước, không sử dụng thiết bị điện cắm vào ổ điện và tránh xa cửa ra vào, cửa sổ.

Đặc biệt nếu người đó đang tắm.

Mùa hè năm nay ghi nhận rất nhiều cơn sét xảy ra tại Việt Nam. Ví dụ cách đây không lâu, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng sau khi chứng kiến video từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh tia sét đánh xuống một ngôi nhà cao tầng ở Hà Nội. Chưa rõ thiệt hại bên trong ngôi nhà ra sao, nhưng đó là lời cảnh tỉnh mà mọi người cần biết: ở trong nhà chưa chắc đã an toàn nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Dĩ nhiên, ngoài trời là khu vực nguy hiểm nhất khi có bão, vì vậy hãy luôn tìm nơi trú ẩn an toàn khi có giông bão để bảo vệ bản thân.