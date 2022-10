iPhone 14 Series đang có dấu hiệu ế?

Hãng nghiên cứu JP Morgan vừa công bố báo cáo nói rằng các mẫu iPhone 14 Pro đang có thời gian chờ giao hàng ở mức trung bình so với dữ liệu của tuần thứ năm. Theo báo cáo, thời gian giao hàng của iPhone 14 Pro Max đã chững lại để ngang bằng với Pro.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra cho thấy thời gian chờ tương tự với các mẫu iPhone 13 Pro, mặc dù các hạn chế về nguồn cung thấp hơn. Thời gian giao hàng tại nhà cho iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max là 2, 2, 29 và 30 ngày, giảm so với 2, 4, 32 và 34 ngày tương ứng của một tuần trước đó.

So với iPhone 13, thời gian giao hàng ngắn hơn đối với iPhone 14 tiêu chuẩn và thấp hơn một chút đối với Pro và Pro Max. JP Morgan không đưa ra so sánh cho iPhone 14 Plus, có lẽ do ngày phát hành muộn hơn nhiều.

Tại Mỹ, iPhone 14 Pro Max yêu cầu thời gian giao hàng là 32 ngày, trong khi iPhone 13 Pro Max năm ngoái là 39 ngày. Thời gian giao hàng iPhone 14 và 14 Plus đều ổn định ở mức 3 ngày, trong khi con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 11 ngày của iPhone 13 và 13 mini trong cùng khoảng thời gian.

Tại Trung Quốc, thời gian giao hàng của mẫu Pro hiện ở dưới mức trung bình so với toàn cầu, lần lượt là 22 ngày và 29 ngày đối với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Thời gian giao hàng của iPhone 14 và 14 Plus cũng chỉ 1 ngày, rất thấp so với 12 ngày của iPhone 13 và 13 mini vào năm ngoái.

Đối với Vương quốc Anh và Đức, thời gian giao hàng tương đương giữa iPhone 14 Pro với 13 Pro, trong khi ở mức gần tương đương đối với các mẫu Pro Max. Trong khi đó, iPhone 14 và 14 Plus có thời gian giao hàng trong ngày tiếp theo thấp hơn nhiều so với iPhone 13, trong khi so với iPhone 13 mini là khoảng 11 ngày.

Bên cạnh đó, JP Morgan cũng theo dõi thời gian giao hàng đối với các mẫu Apple Watch mới, Aplpe Watch Series 8 và Apple Watch Ultra, với mức trung bình lần lượt là 9 ngày và 24 ngày, giảm từ 11 ngày và 25 ngày so với một tuần trước đó, trong khi Apple Watch SE giảm từ 10 ngày xuống 9 ngày. Đối với AirPods Pro thế hệ thứ hai, thời gian giao hàng trong khoảng 2 ngày, điều chỉnh nhẹ so với mức 3 ngày của một tuần trước.

