Vì sao iPhone 14 Plus bán ế?

Giá đắt đỏ

Trong khi iPhone 14 Plus là một sản phẩm đầy thú vị cho dòng iPhone tiêu chuẩn của Apple, nó có giá bán khá cao so với kỳ vọng của nhiều người. Việc mua một mẫu iPhone 14 Plus có giá cao không phải là điều mà người tiêu dùng mong muốn.

Với giá thấp hơn vài triệu đồng, người dùng có thể mua một mẫu iPhone 13 tiêu chuẩn. Và khi đặt các thông số kỹ thuật bên cạnh nhau, Plus là một sản phẩm rất khó bán. Người dùng chỉ đơn giản nhận được thêm 0,6 inch màn hình, một lõi GPU bổ sung và tính năng phát hiện tai nạn. Nhưng đối với nhiều người, giá trị này không khả thi so với tiền mà họ chi tiêu.

Trên thực tế, điều duy nhất có thể cám dỗ người dùng chọn iPhone 14 Plus là dung lượng pin cực lớn, cho phép nó có thể phát video lên đến khoảng 7 giờ. Đó thực sự là thành tích đỉnh cao cho một thiết bị như vậy. Vấn đề là, iPhone 13 cũng không hề có pin quá kém. Trong điều kiện sử dụng bình thường hàng ngày, khoảng 90 xem video YouTube, một vài giờ nhắn tin và email cũng như thực hiện các cuộc gọi điện thoại là khá tốt.

Nhiều sản phẩm cạnh tranh

Không nghi ngờ gì khi hệ sinh thái tích hợp của Apple khiến việc sở hữu iPhone trở thành cần thiết. Nhưng nếu là người dùng không bị ràng buộc với Apple, có rất nhiều thiết bị cầm tay đủ sức vượt mặt thiết bị này.

Google Pixel 7 Pro được phát hành gần đây cung cấp nhiều phần mềm tốt và một hệ thống camera tuyệt vời. Máy cũng đánh bại iPhone 14 Plus, vì vậy người dùng có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Và nếu sẵn sàng thực hiện thay đổi, Google Pixel Watch và Pixel Tablet sắp ra mắt có thể thay đổi toàn bộ hệ sinh thái của người dùng.

Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến Galaxy S22 Ultra tự hào với bảng thông số kỹ thuật hàng đầu. Mặc dù đắt tiền hơn, nhưng người dùng lại nhận được nhiều hơn so với mức giá đó. Nếu muốn có một điện thoại Android với nhiều nét giống iPhone nhất, nhiều nét giống iPhone nhất, Nothing Phone (1) sẽ rất giá trị khi sản phẩm này có DNA của iPhone không thể nhầm lẫn, và người dùng có thể chọn một chiếc với giá rẻ hơn khoảng một nửa.

Trên thực tế, ngay cả khi muốn ở lại với Apple, vẫn có những sản phẩm mang đến giá trị đồng tiền tốt hơn nhiều, đặc biệt là iPhone 14 Pro với chip nâng cấp, màn hình hiển thị tốt hơn với ProMotion và Always On Display. Đặc biệt, Dynamic Island cũng không thể không nhắc đến.

Phát hành chậm trễ

Dòng iPhone 14 đã được công bố trước đây hơn một tháng, nhưng iPhone 14 Plus phải đến đầu tháng 10 mới bắt đầu đến tay người dùng.

Ban đầu, đó là một sản phẩm đầy hứa hẹn khi mang đến những điểm sáng của iPhone 14 Pro Max mà không tốn quá nhiều tiền. Kết hợp với GPU và thời lượng pin tốt hơn, iPhone 14 Plus hứa hẹn mang đến khả năng chơi game ấn tượng. Tuy nhiên, việc Apple trì hoãn phát hành bản Plus đã không mang lại lợi ích cho công ty khi mà mọi người bắt đầu mở iPhone 14 và phát hiện ra nó không thực sự cung cấp nhiều hơn thế hệ trước, và tất nhiên bản Plus cũng vậy. Hơn nữa, trì hoãn phát hành đã làm mất đi sức hấp dẫn ban đầu của iPhone 14 Plus.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-i-phone-14-plus-ban-e-a575666.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-i-phone-14-plus-ban-e-a575666.html