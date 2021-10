iPhone 13 Pro chụp selfie thua xa smartphone Android

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Mặc dù một số người không tin tưởng vào tính xác thực trong xếp hạng của DxOMark nhưng đó vẫn là công cụ khá tốt và các xếp hạng chủ yếu là tương đối.

DxOMark gần đây đã đưa ra đánh giá camera selfie của iPhone 13 Pro và nhiều người hâm mộ của Apple sẽ không thích kết quả này vì sản phẩm hiện đang đứng ở vị trí thứ 10, xếp sau 9 mẫu smartphone Android.

Tuy vậy, iPhone 13 Pro vẫn là một trong những thiết bị tốt nhất trên thị trường khi đạt 99 điểm, trong khi thiết bị ở vị trí số một là Huawei P50 Pro có 106 điểm. Điều này có nghĩa sự khác biệt 7 điểm không phải quá tệ.

Hiệu suất tổng thể về cơ bản rất giống dòng iPhone 12 năm ngoái, nhưng iPhone 13 Pro đạt điểm cao hơn trong các bức ảnh selfie nhờ phơi sáng chủ thể chính xác, độ sâu trường ảnh và chi tiết tốt ở vùng sáng và ảnh chụp trong nhà.

iPhone 13 Pro cũng là một trong những thiết bị tốt nhất trong danh mục video selfie. Phạm vi động video của nó rộng, độ phơi sáng mục tiêu chính xác, cân bằng trắng trung tính thể hiện tông màu da tự nhiên và dễ chịu, cũng như độ nhạy màu rất tuyệt vời.

Được biết, iPhone 13 Pro là sản phẩm đặt dưới iPhone 13 Pro Max hàng đầu của Apple trong dòng iPhone năm nay. Sản phẩm đi kèm với màn hình Super Retina XDR 6,1 inch và bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Nó cũng sử dụng cùng chip A15 Bionic như iPhone 13 Pro Max và cùng thiết lập ba camera. Các mẫu iPhone 2021 có cùng thiết lập camera trước và cung cấp các thông số kỹ thuật giống như dòng iPhone 12: cảm biến 1/3,6 inch kết hợp với ống kính tiêu cự cố định có khẩu độ f/2.2.

iPhone 13 Pro có điểm số chụp ảnh là 102, cao hơn một điểm so với iPhone 12 Pro nhờ phơi sáng đối tượng chính xác, độ sâu trường ảnh rộng và chi tiết tốt ở các vùng sáng và ảnh chụp trong nhà. Tuy nhiên, iPhone 13 Pro bị nhiễu nhiều hơn so với tiền nhiệm của nó. Sự khác biệt về video rõ ràng hơn (95 so với 93) và iPhone 13 Pro trở thành một trong những thiết bị tốt nhất trong danh mục này, chỉ kém 1 điểm so với điểm số cao nhất. Đối với video, Apple đã cố gắng tăng độ phơi sáng và độ nhạy màu cũng ổn định hơn. Thiết bị mới cũng có dải động video rộng hơn.

