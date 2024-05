iPad Pro M4 siêu mỏng có thể trở thành “Bendgate 3.0”?

iPad Pro M4 là chiếc máy tính bảng tốt nhất mà Apple từng sản xuất. Nhưng quan trọng hơn, nó cũng là thiết bị mỏng nhất mà Apple từng tạo ra khi mẫu 11 inch dày 5,3mm, trong khi mẫu 13 inch thậm chí còn mỏng hơn khi chỉ dày 5,1mm.

iPad Pro M4 có độ dày chủ từ 5,1 mm.

Nó cực kỳ mỏng và khiến iPad Pro mới thậm chí còn mỏng hơn cả iPod nano mang tính biểu tượng. Nhưng khi một công ty tạo ra sản phẩm có độ mỏng như vậy, một vấn đề rõ ràng mà họ cần phải giải quyết: “Làm thế nào để có thể chắc chắn rằng một thứ như thế sẽ không bị cong ở giữa”, giống như sự cố Bendgate mà Apple đã gặp ở iPhone 6 Plus trong quá khứ.

Để giải quyết lo ngại này, người đứng đầu bộ phận phần cứng tại Apple, John Ternus, đã giải thích với một YouTuber rằng Apple đã thiết kế lại các bộ phận bên trong của iPad Pro để thử và đảm bảo rằng nó cứng nhất có thể. Một trong những thay đổi bao gồm một lớp vỏ kim loại mới nằm phía trên bảng logic và sau đó chạy xuống giữa máy tính bảng để tạo thành một loại khung sườn. Sau đó, khung sườn này sẽ tăng thêm độ cứng cho một thiết bị có thể bị uốn cong.

Nỗ ám ảnh về sự cố Bendgate là điều mà nhiều người dùng iPhone 6 Plus còn nhớ mãi.

Quay trở lại với iPhone 6 Plus - mẫu smartphone nổi tiếng bị cong ở giữa mỗi khi ai đó đặt nó vào túi sau và sau đó không may ngồi xuống. Một số mẫu iPad Pro gần đây cũng gặp một chút vấn đề về độ cong, mặc dù mức độ cong không như iPhone 6 Plus.

Xét cho cùng, Apple đã sẵn sàng giải quyết vấn đề về độ cong trên iPad Pro M4 nên người dùng có thể yên tâm, ít nhất về lý thuyết.

