iFan mê mẩn với cấu hình mới nhất của iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max

Các tin đồn mới nhất tiếp tục xác nhận Apple có thể sẽ tăng giá iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất của mình lên mức khởi điểm 1199 USD (tương đương 27,9 triệu đồng) trong năm nay. Hãng sẽ đẩy mức chênh lệch giá giữa các mẫu iPhone Pro và iPhone giá phải chăng ra xa hơn, cũng như bù lại chi phí tăng lên cho thiết kế và phần cứng mới.

Cặp iPhone 14 Pro sẽ có giá cao hơn bản tiền nhiệm.

Dự kiến, “Nhà Táo” sẽ trang bị cho iPhone 14 Pro Max màn hình “đục lỗ” + “viên thuốc” để chứa camera trước cải tiến và Face ID, cũng như cảm biến hình ảnh mới và bộ xử lý A16. Tất cả những tính năng mới đó sẽ khiến người tiêu dùng phải trả với mức giá cao hơn.

Thông số kỹ thuật dự kiến iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max:

● Bộ xử lý: A16 Bionic

● Màn hình: 6,1 inch | 6,7 inch với tốc độ làm mới 120Hz

● Camera sau: 48 MP/ 12 MP/ 12MP

● Bộ nhớ: Bộ nhớ trong 128/256/512 / 1TB và RAM 8GB

● Pin: 3.200 mAh | 4.323 mAh

● Các tính năng: Màn hình luôn bật, Face ID, iOS 16

● Giá: 1099 USD (tương đương 25,57 triệu đồng) | 1199 USD (khoảng 27,9 triệu đồng)

Ảnh concept iPhone 14 Series.

Nếu Apple không tăng giá các mẫu iPhone Pro, giữa iPhone 14 Max/ iPhone 14 Plus sẽ chỉ có chênh lệch 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) với iPhone 14 Pro - có thiết kế hoàn toàn mới và các nâng cấp bổ sung. Việc nâng mức chênh lệch lên 200 USD (khoảng 4,6 triệu đồng) sẽ hợp lý hơn.

Bảng giá dự kiến ​​của dòng iPhone 14 so với iPhone 13 Series:

Tên iPhone Giá bán iPhone 14 (màn hình 6,1 inch) 799 USD (khoảng 18,6 triệu đồng) iPhone 13 Mini (màn hình 5,4 inch) 699 USD (khoảng 16,27 triệu đồng) iPhone 14 Max/ iPhone 14 Plus (màn hình 6,7 inch) 899 USD (khoảng 20,92 triệu đồng) iPhone 13 (màn hình 6,1 inch) 799 USD (khoảng 18,6 triệu đồng) iPhone 14 Pro (màn hình 6,1 inch) 1099 USD (khoảng 25,57 triệu đồng) iPhone 13 Pro (màn hình 6,1 inch) 999 USD (khoảng 23,25 triệu đồng) iPhone 14 Pro Max (màn hình 6,7 inch) 1199 USD (khoảng 27,9 triệu đồng) iPhone 13 Pro Max (màn hình 6,7 inch) 1099 USD (khoảng 25,57 triệu đồng)

Do đó, giá trung bình của dòng iPhone 14 sẽ tăng lên đáng kể so với dòng iPhone 13. Nếu muốn mua tất cả các mẫu iPhone 2021, bạn cần 3596 USD (khoảng 83,71 triệu đồng), nhưng nếu tin đồn tăng giá thế hệ iPhone 14 năm 2022 là chính xác, bạn sẽ cần thêm 400 USD (khoảng 9,31 triệu đồng) nếu muốn gom bộ tứ này.

Chiếc iPhone 14 Plus/ iPhone 14 Max sẽ cung cấp màn hình lớn hơn với giá thấp hơn nhiều so với iPhone 14 Pro Max. Nhưng chúng sẽ có giá cao hơn iPhone 13 khi ra mắt, trong khi iPhone 14 không ngang giá so với iPhone 13 mini, làm tăng giá iPhone 2022.

