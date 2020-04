Huawei “nắn gân” Mỹ nếu làm gián đoạn hoạt động sản xuất chip

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 13:30 PM (GMT+7)

Trước những hành động “gây hấn” ngày càng lớn mà chính phủ Mỹ đưa ra, Huawei đã bắt đầu sẵn sàng để “trả thù”.

Báo cáo từ Reuters, Chủ tịch luân phiên hiện tại của Huawei, Eric Xu, đã lên tiếng về các hành động của chính phủ Mỹ tại sự kiện công bố kế quả kinh doanh năm 2019 mới đây.

Ông Xu nói rằng, nếu Mỹ hạn chế thêm quyền tiếp cận nguồn cung của Huawei, chính phủ Trung Quốc sẽ không đứng ngoài và xem Huawei bị “tàn sát trên thớt”. Điều này có thể bao gồm việc cấm sử dụng chip 5G hoặc trạm gốc 5G, smartphone và các thiết bị thông minh khác do các công ty Mỹ cung cấp vì lý do an ninh mạng.

Được biết bên cạnh việc chặn Huawei khỏi chuỗi cung ứng của Mỹ, nơi Huawei chi đến 18 tỷ USD mua sắm vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thắt chặt việc chặn Huawei bằng cách cắt quyền của Huawei trong việc tiếp cận dây chuyền sản xuất của TSMC - xưởng đúc chip độc lập lớn nhất thế giới - để sản xuất chip do Huawei thiết kế, bao gồm chip Kirin và Balong. Theo Quy tắc Sản phẩm Trực tiếp Nước ngoài, Mỹ có thể đặt quyền kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm có chứa từ 25% trở lên các công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ (về giá trị). Hiện tại, chính quyền Mỹ đang có ý định giảm ngưỡng này xuống mức còn 10%. Điều đó sẽ cho phép chính phủ Mỹ có khả năng chặn xuất khẩu chip của TSMC sang Huawei.

Xu tuyên bố rằng nếu chính quyền Trump giảm ngưỡng của quy tắc xuống 10%, chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm vào các công ty công nghệ của Mỹ và lúc đó, tác động đối với ngành công nghiệp toàn cầu sẽ là rất đáng kể. Xu cảnh báo: “Đó không chỉ là một công ty như Huawei mà còn nhiều công ty khác sẽ bị phá hủy”.

Trước đó, lo ngại mối quan hệ giữa Huawei và chính phủ Trung Quốc đã khiến Mỹ đưa công ty này vào Danh sách đen của Bộ Thương mại nước này. Các nhà lập pháp ở Mỹ lo ngại Huawei sử dụng điện thoại và thiết bị mạng của mình để do thám Bắc Kinh. Huawei đã phủ nhận điều này nhiều lần và cho biết không có bằng chứng nào cho thấy có cửa hậu đặt bên trong các sản phẩm của họ.

Dẫu vậy, hiện tại Huawei vẫn không thể được cấp phép Google Mobile Services trên các thiết bị cầm tay mới của họ như Google Play Store, Google Maps, Google Search, Gmail, Google Drive, Google Translate… Điều này không quan trọng ở Trung Quốc, nơi hầu hết các ứng dụng Google bị cấm nhưng lại quan trọng đối với người tiêu dùng quốc tế. Tuy Huawei đã phát triển hệ sinh thái Huawei Mobile Services của riêng mình và đưa lên dòng Huawei P40 vừa được công bố nhưng điều đó cũng khó có thể thu hút người tiêu dùng quốc tế vốn rất phụ thuộc vào các ứng dụng Google.

