Hàng triệu iPhone sẽ được "lột xác" nhờ iOS 18

Trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial Intelligence) và học máy (machine learning) đã đóng một vai trò quan trọng trên iPhone trong nhiều năm, cung cấp các tính năng như Chế độ chân dung cho camera, khả năng sao chép và dán văn bản từ ảnh. Cùng với đó, tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2024 của Apple, giới công nghệ mong đợi tìm hiểu về cách công ty có thể đưa điều đó lên một tầm cao mới bằng cách đưa AI vào iPhone.

Generative AI hoặc các mô hình AI được đào tạo trên khối lượng lớn dữ liệu, giúp tạo ra nội dung theo prompts đã "bùng nổ" về mức độ phổ biến sau thành công của ChatGPT. Những "gã khổng lồ" công nghệ như Microsoft, Google, Samsung và Amazon cùng nhiều hãng khác đã đưa AI vào các sản phẩm lớn nhất của mình trong năm qua. Tuy nhiên, Apple vẫn giữ im lặng về kế hoạch phát triển AI của mình.

Dưới đây là kế hoạch AI của Apple dành cho iPhone dựa trên các báo cáo trong những tháng gần đây theo tổng tổng hợp từ Cnet.

iOS 18 sẽ có đầy đủ các tính năng AI

Hệ điều hành iPhone lớn tiếp theo của Apple - iOS 18 dự kiến giới thiệu rất nhiều tính năng AI mới cho iPhone. Theo Bloomberg, đây có thể là bản cập nhật quan trọng nhất kể từ chiếc iPhone đầu tiên.

Bloomberg đưa tin, ông Craig Federighi, phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần mềm của Apple đã được giao nhiệm vụ triển khai một loạt công cụ mới vào iOS dưới sự hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn của công ty. Báo cáo cho biết, công chúng có thể thấy những cải tiến trong ứng dụng Tin nhắn và Siri. Tuy nhiên đây không phải là một giải pháp thay thế ChatGPT của Apple.

Samsung và Google đã cung cấp một cái nhìn thoáng qua về việc AI đang thay đổi điện thoại thông minh như thế nào. Cả hai công ty đều cung cấp các tính năng có thể viết lại tin nhắn văn bản theo một giai điệu khác trước khi nhấn nút gửi và các công cụ chỉnh sửa ảnh có thể lấp đầy khoảng trống trong ảnh sau khi di chuyển một đối tượng. "Táo Cắn Dở" có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Google có thể cung cấp một số tính năng AI mới

Theo báo cáo từ Bloomberg, The New York Times và The Wall Street Journal, Apple đang đàm phán với Google và OpenAI về việc sử dụng các mô hình AI tương ứng của hãng để cung cấp một số tính năng sắp ra mắt cho iPhone. Bloomberg đưa tin, những mô hình này sẽ được sử dụng cho các tính năng AI xử lý trên đám mây. Ngoài ra, Apple cũng được đồn đoán đang có kế hoạch sử dụng các mô hình riêng của mình cho các công cụ phần mềm trong tương lai, có thể được xử lý trên thiết bị mà không cần kết nối đám mây.

AI trên thiết bị an toàn và riêng tư hơn vì dữ liệu không cần phải rời khỏi thiết bị mà thường yêu cầu bộ xử lý mạnh hơn. Đó là lý do tại sao Siri chỉ có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe trên Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2, chạy trên chip đồng hồ thông minh mới nhất của công ty.

Dựa trên các báo cáo, "Nhà Táo" đang tập trung nỗ lực vào các mẫu AI mới được thiết kế để chạy cục bộ, đồng thời tìm kiếm đối tác cho AI dựa trên đám mây.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Apple hợp tác với một công ty khác về một số công nghệ và linh kiện nhất định. Chẳng hạn, Google đã trả cho Apple hàng tỷ USD để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone và Qualcomm cung cấp cho Apple modem 5G cho iPhone.

Siri thông minh hơn

Siri sẽ là ứng dụng phù hợp để Apple áp dụng các tiến bộ AI và các báo cáo từ The Information và Bloomberg cho thấy, hãng có thể làm được điều đó. Vào năm ngoái, The Information đưa tin, "Táo Cắn Dở" đã tăng gấp đôi nỗ lực giúp Siri tự động hóa các tác vụ tốt hơn.

Các tính năng tự động hóa như những tính năng được đề cập ở trên là một sự phát triển phù hợp cho Siri được xây dựng dựa trên chức năng Phím tắt hiện có.

Cửa hàng ứng dụng AI

Trao đổi với CNBC, Ben Reitzes - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Melius Research cho hay, Apple có thể ra mắt Cửa hàng ứng dụng App Store AI mới.

Ông cho hay:

“Vào tháng 6, chúng ta sẽ bắt đầu thấy hãng đặt nền móng cho cửa hàng ứng dụng mới này, về cách chúng hoạt động với AI, cách người dùng có thể mua ứng dụng AI thông qua App Store."

Dù áp dụng bằng cách nào, việc nhấn mạnh AI trong App Store sẽ là minh chứng cho tầm quan trọng của công nghệ này đối với "Nhà Táo".

Một con chip mới có sức mạnh xử lý AI cao hơn

Theo hãng tin Economic Daily News và nhà phân tích Jeff Pu, MacRumors, bộ xử lý iPhone tiếp theo của Apple - dự kiến là A18 sẽ mang lại hiệu suất AI tốt hơn cho dòng iPhone 16. AI đã là một lĩnh vực được chú trọng trong nhiều năm khi Apple ngày càng mở rộng khả năng của công cụ thần kinh bên trong các chip dòng A của mình. Tuy nhiên, do Apple dự kiến ​​phát triển các tính năng iPhone mới được hỗ trợ AI dựa trên quá trình xử lý cục bộ nên sẽ có nhiều nâng cấp đáng kể hơn.

Apple thường không phải là hãng đầu tiên đưa ra thị trường các danh mục sản phẩm mới. Thay vào đó, công ty được biết đến với việc phổ biến các công nghệ, ví dụ như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và máy tính bảng. Cùng chờ xem công ty sẽ mang tới điều gì thú vị về AI và generative AI.

Nguồn: [Link nguồn]