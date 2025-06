Sự thật bị che giấu: Steve Jobs không phải "cha đẻ" của iPhone

Trong tâm trí của hàng triệu người, Steve Jobs là một huyền thoại, bộ óc thiên tài đã tạo ra chiếc iPhone và thay đổi thế giới. Nhưng lịch sử lại ẩn chứa một sự thật trớ trêu hơn nhiều: không chỉ không phải là nhà phát minh duy nhất, mà ban đầu, Jobs còn kịch liệt phản đối và suýt chút nữa đã "khai tử" dự án iPhone trước khi nó kịp ra đời.

Steve Jobs từng phản đối việc tạo ra iPhone.

Những "người hùng thầm lặng" và sự hoài nghi của Jobs

Theo cuốn sách "The One Device: The Secret History of the iPhone" của tác giả Brian Merchant, vào đầu những năm 2000, cha đẻ của iPod Tony Fadell và kỹ sư Andy Grignon mới là những người đi tiên phong trong việc mày mò một thiết bị cầm tay đột phá. Với sự hậu thuẫn của Phó Chủ tịch Apple lúc bấy giờ là Michael Bell, họ đã âm thầm phát triển một dự án kết hợp điện thoại và máy nghe nhạc.

Khi Steve Jobs lần đầu biết đến dự án, phản ứng của ông không hề tích cực. Ông cho rằng việc phải hợp tác với các nhà mạng viễn thông lớn như AT&T hay Verizon là quá phiền phức và không đáng để đánh đổi. Hơn nữa, ông không tin rằng công chúng sẽ có hứng thú với một thiết bị như vậy. Nói cách khác, người được xem là cha đẻ của iPhone đã từng tìm cách gạt bỏ nó.

Cuộc gọi định mệnh và màn ra mắt lịch sử

Dự án iPhone có lẽ đã chết từ trong trứng nước nếu không có một cuộc điện thoại mang tính bước ngoặt. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, Michael Bell cuối cùng đã khiến Steve Jobs phải "xuống nước" và cho phép đội ngũ tiếp tục phát triển.

Phần còn lại là lịch sử. Tại sự kiện Macworld 2007, Steve Jobs đã bước lên sân khấu và có một bài thuyết trình huyền thoại, giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên với thế giới. Hình ảnh của ông gắn liền với iPhone từ đó, và công chúng mặc định ông là người sáng tạo duy nhất. Thế nhưng, ít ai biết rằng đó là thành quả của một tập thể mà ông từng hoài nghi.

Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên và mở ra trang lịch sử hào hùng của Apple.

Từ phản đối đến người ủng hộ nhiệt thành

Sau khi iPhone ra mắt và đạt được thành công vang dội với hàng triệu chiếc được bán ra, Steve Jobs đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. Ông trở thành người ủng hộ nhiệt thành nhất cho dòng sản phẩm này. Không còn những cuộc đấu tranh nội bộ, Jobs tự hào đứng trên sân khấu để giới thiệu các thế hệ kế tiếp như iPhone 3G, 3GS và iPhone 4.

Thậm chí sau khi ông qua đời vào tháng 10/2011, di sản của ông vẫn tiếp tục. Các báo cáo cho thấy ông đã tham gia vào giai đoạn phát triển ban đầu của cả chiếc iPhone 5, vốn được ra mắt gần một năm sau khi ông mất.

Rõ ràng, tác động của Steve Jobs lên dòng sản phẩm iPhone là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc gọi ông là "nhà phát minh duy nhất" của chiếc iPhone đầu tiên là không chính xác. Công lao thực sự thuộc về một đội ngũ những kỹ sư và nhà lãnh đạo đã tin tưởng vào dự án, ngay cả khi biểu tượng vĩ đại nhất của họ lại không.