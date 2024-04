Nên mua iPhone 15 hay ráng chờ iPhone 16?

Những người dùng hâm mộ thực sự thường chọn mua các mẫu máy cao cấp ngay lập tức, trong khi những người khác chờ đợi để nhận được ưu đãi và trải nghiệm tốt hơn sau khi các lỗi đã được khắc phục, cùng các tính năng bị trì hoãn được triển khai. Vì iPhone 15 đã đi được nửa quãng đời, vì vậy nhiều người sẽ có suy nghĩ có nên chờ iPhone 16 ở thời điểm này khi xem xét mua sắm hay không.

Người dùng có thể xem xét mua iPhone 15 hoặc chờ iPhone 16 ở thời điểm này.

Có nên mua iPhone 15 lúc này?

Nếu có một chiếc iPhone cũ hơn hoặc pin smartphone hiện tại bắt đầu yếu đi, người dùng được cho là nên mua iPhone 15 ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, các mẫu tiêu chuẩn được cho là có giá trị tốt hơn so với các mẫu Pro bởi khi so sánh, iPhone 15 tiêu chuẩn mang lại nhiều lợi ích hơn so với thế hệ trước, trong khi phiên bản Pro không khác biệt nhiều so với dòng sản phẩm 2022.

Nếu nâng cấp lên iPhone 15 hoặc 15 Plus, người dùng sẽ nhận được thiết kế hoàn toàn mới: camera tốt hơn, cổng USB-C, chip cải tiến và thời lượng pin tuyệt vời, đặc biệt với iOS 17.4 có thể kéo dài chu kỳ sạc pin so với các mẫu trước đây.

Các mẫu iPhone 15 Pro có khung titan, cổng USB-C hay zoom quang tốt hơn, nhưng chưa hoàn hảo.

Đối với các mẫu Pro, Apple đã bổ sung lớp khung titan, cổng USB-C nhanh hơn, zoom quang được cải thiện cho iPhone 15 Pro Max và camera tốt hơn. Chip mới và nhanh hơn nhưng trong quá trình sử dụng, điện thoại có cảm giác luôn nóng hơn, ngay cả khi người dùng không thực hiện các tác vụ nặng, điều này khiến pin hao nhanh hơn.

Vậy iPhone 16 có đáng để chờ đợi?

Nếu định mua model tiêu chuẩn, hãy tiếp tục chọn iPhone 15 hoặc 15 Plus. Nhưng nếu muốn một mẫu Pro hoặc Pro Max, người dùng được khuyến cáo chờ đợi cho đến khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được ra mắt vào cuối năm nay. Điều này bắt nguồn từ một sô tin đồn liên quan đến sản phẩm.

- Màn hình lớn hơn: Các mẫu iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ có màn hình lớn hơn, lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch. Đây sẽ là một tính năng khác giúp phân biệt giữa các dòng sản phẩm tiếp theo. Khi nói về iPhone 16 thông thường, chúng được cho là sẽ nâng cấp màn hình lên tốc độ làm mới 120 Hz.

Màn hình của dòng iPhone 16 được cho là đều có tần số làm mới 120 Hz.

- Nhiều tính năng mới: Mặc dù tất cả 4 mẫu iPhone 16 có thiết kế tương tự dòng iPhone 15 nhưng chúng sẽ có các tính năng mới như zoom quang 5x trên các mẫu Pro, ống kính tele 48 MP, chip A18 Pro mới, thời lượng pin được cải thiện, tính năng AI độc quyền, nút chụp độc quyền. Điều đáng chú ý là Apple có thể cải thiện lớp vỏ titan bằng cách làm cho nó bền hơn và bóng hơn. Ngoài ra, sẽ có các màu Space Black và Rose mới cho các mẫu iPhone 16 Pro như những rò rỉ gần đây.

- Tính năng AI: Mọi thứ đều chỉ ra rằng Apple sẽ tập trung toàn lực vào AI với iPhone 16. Mặc dù vẫn chưa rõ tính năng nào sẽ dành riêng cho model này và tính năng nào sẽ là một phần của iOS 18 nhưng sự thật là AI sẽ đến với iPhone 16, trở thành lý do đáng để nâng cấp. Một số khả năng AI sẽ đến như tự động tóm tắt và hoàn thành các ứng dụng cốt lõi và phần mềm năng suất, tạo danh sách phát tốt hơn trong Apple Music, đại tu Siri với trọng tâm là AI, hoàn thành mã trong phiên bản Xcode mới dành cho nhà phát triển, các công cụ AppleCare hỗ trợ nhân viên trong việc giúp đỡ khách hàng khắc phục sự cố,…

AI là một tính năng quan trọng trên dòng iPhone 16.

- USB-C cải thiện: các mẫu iPhone 15 Pro có công nghệ USB 3.0, trong khi các mẫu tiêu chuẩn sử dụng USB 2.0. Không rõ liệu Apple có thay đổi điều đó trên iPhone 16 hay không nhưng cả 4 model vẫn giữ cổng USB-C.

