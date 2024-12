Giá smartphone Vivo tháng 12/2024: Từ 5,29 triệu đồng, thêm tân binh V40 5G

Tháng 12/2024, smartphone Vivo trên kệ hàng có tổng cộng 16 tùy chọn với giá ưu đãi từ 5,29 triệu đồng tới 12,99 triệu đồng.

Rẻ nhất chính là Y28 phiên bản 8GB/128GB có giá niêm yết 5,79 triệu đồng, giảm 500.000 đồng còn 5,29 triệu đồng. Phiên bản 8GB/256GB của Vivo Y28 thì giảm 700.000 đồng, còn 5,79 triệu đồng so với giá gốc 6,49 triệu đồng.

Vivo Y28.

Giảm giá nhiều nhất là 1,5 triệu đồng đối với các phiên bản thuộc V30 series, bao gồm V30e 5G 8GB/256GB và 12GB/256GB cùng với V30 5G 12GB/512GB. Cụ thể, V30e 5G 8GB/256GB có giá ưu đãi 7,99 triệu đồng so với giá gốc 9,49 triệu đồng; phiên bản 12GB/256GB là 8,99 triệu đồng so với 10,49 triệu đồng. Còn V30 5G là 12,49 triệu đồng so với giá gốc 13,99 triệu đồng.

Tháng này ghi nhận sự xuất hiện của Vivo V40 series, gồm V40 Lite và V40 5G. Trong đó, Vivo V40 Lite 8GB/256GB đang giảm 300.000 đồng, giá ưu đãi là 8,19 triệu đồng so với giá gốc 8,49 triệu đồng. Riêng Vivo V40 5G có giá 12,99 triệu đồng, không giảm giá.

Vivo V40 5G.

Vivo V40 5G sở hữu camera chính Zeiss IOS 50MP kích thước 1/1.56-inch với khẩu độ f/1.88, và camera góc siêu rộng Zeiss 50MP với khẩu độ f/2.0 và tích hợp khả năng tự động lấy nét và góc chụp lên đến 119 độ. Dấu ấn của Zeiss được thể hiện đậm nét trên Vivo V40 5G thông qua tính năng chụp chân dung đa tiêu cự độc quyền, tích hợp các tiêu cự chân dung chuyên nghiệp từ 24mm đến 50mm.

Khả năng quay video trên Vivo V40 5G cũng được nâng tầm khi được trang bị công nghệ video bokeh điện ảnh Zeiss, giúp tạo ra hiệu ứng bokeh oval độc đáo và tỷ lệ khung hình 2:39:1, đậm chất điện ảnh cổ điển. Bên cạnh đó, chế độ lấy nét tự động Zeiss cho phép lấy nét chủ thể tự động theo chuyển động.

Sản phẩm được trang bị viên pin BlueVolt 5.500mAh cho phép nghe nhạc liên tục tới 63 giờ, theo công bố của nhà sản xuất. Vivo cho biết, họ đã tạo ra một viên pin dung lượng “khủng” trong một thân máy siêu mỏng nhờ thành phần anode silicon-carbon thế hệ thứ hai, pin BlueVolt đạt được mật độ năng lượng cao hơn 20%, và dung lượng tăng thêm khoảng 1.000mAh so với các viên pin cùng kích thước. Viên pin này tích hợp công nghệ sạc nhanh 80W.

Vivo V40 5G được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3 đến từ nhà Qualcomm, đi kèm RAM 12GB. Màn hình Sunlight siêu sắc nét 1.5K (AMOLED) kết hợp thiết kế cong 3D, đạt tần số quét 120Hz, độ sáng tới 4.500 nit (cao hơn 60,7% so với thế hệ tiền nhiệm).

Giá tham khảo smartphone Vivo tháng 12/2024:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Y28 8GB/128GB 5,79 5,29 8GB/256GB 6,49 5,79 Y03 4GB/64GB 2,99 - 4GB/128GB 3,29 3,19 Y18 4GB/128GB 3,99 3,49 8GB/128GB 4,49 3,99 Y19s 4GB/128GB 3,99 - 6GB/128GB 4,29 - 8GB/128GB 4,79 - Y100 8GB/128GB 7,29 6,69 8GB/256GB 7,69 7,09 V30e 5G 8GB/256GB 9,49 7,99 12GB/256GB 10,49 8,99 V40 Lite 8GB/256GB 8,49 8,19 V30 5G 12GB/512GB 13,99 12,49 V40 5G 12GB/256GB 12,99 -

* Giá tham khảo ngày 8/12/2024 tại Thế Giới Di Động.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]