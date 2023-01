Galaxy Z Fold 5 sẽ có camera xịn hơn, lớn hơn bản tiền nhiệm

Với sự cạnh tranh trong phân khúc smartphone màn hình gập ngày càng trở nên khốc liệt, Samsung đang phải tìm cách để khác biệt hóa các sản phẩm của mình và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường. Mới đây, nguồn tin từ The Pixel đã hé lộ về việc công ty sẵn sàng dành nhiều ưu ái công nghệ cho Galaxy Z Fold 5.

Galaxy Z Fold 5 sẽ có thiết kế bản lề mới

Trong khi các nhà sản xuất khác đều có hướng đi khá an toàn, “ông trùm” công nghệ Hàn Quốc đã dốc toàn lực cho những chiếc điện thoại màn hình gập lại của mình. Công ty không chỉ giành được thị phần đáng kể mà còn nâng cấp không ngừng qua các thế hệ. Và giờ đây, sau 4 thế hệ, “gã khổng lồ” Hàn Quốc cuối cùng đã tìm ra cách để giảm thiểu nếp nhăn màn hình mà không ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Galaxy Z Fold 4.

Cụ thể hơn, theo nguồn tin The Pixel, Galaxy Z Fold 5 sẽ không có nếp gấp màn hình.

Trong khi đó, nguồn tin từ phía Hàn Quốc - Naver cho hay, Samsung đã phát triển một cấu trúc hình giọt nước mới, cho phép màn hình chính chìm vào bên trong thân điện thoại để hạn chế nếp nhăn màn hình bên trong. Thiết kế này cũng sẽ cho phép Galaxy Z Fold 5 gập phẳng hoàn toàn. Dự kiến, điện thoại sẽ có màn hình chính kích thước 7,6 inch như cũ với độ phân giải 1768 x 2208 pixel.

Chiếc smartphone màn hình gập năm nay của Samsung sẽ giảm đáng kể nếp nhăn.

The Pixel cũng cho biết, Galaxy Z Fold 5 sẽ có kích thước khi mở ra là 158,5 x 128,5 x 6,5 mm, cao hơn và hẹp hơn hơn một chút so với kích cỡ 155,1 x 130,1 x 6,3 mm của Galaxy Z Fold 4. Ở trạng thái gập lại, chiếc Galaxy Z Fold mới sẽ có kích thước 158,5 x 67,5 x 14,5 - 16 mm. Hiện tại, Galaxy Z Fold 4 có kích thước khi gập là 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm, mỏng hơn một chút.

Galaxy Z Fold 5 sẽ có camera chính và camera tele mới

Báo cáo cho hay, Galaxy Z Fold 5 sẽ có trọng lượng 275 gram, nặng hơn một chút so với trọng lượng 263 gram của Galaxy Z Fold 4. Lý do của việc gia tăng trọng lượng là do các thành phần camera. Chiếc điện thoại màn hình gập này sẽ loại bỏ cảm biến chính 50MP, thay bằng camera camera 108MP của Galaxy S22 Ultra.

Galaxy Z Fold 5 (trái) sẽ có kích cỡ lớn hơn bản tiền nhiệm (phải).

Sự nâng cấp này có thể giúp Samsung thu hút nhiều khách hàng yêu thích nhiếp ảnh hơn.

Cùng với đó, Galaxy Z Fold 5 sẽ đi kèm camera tele 64 MP với zoom quang 2x và camera góc siêu rộng 12 MP.

Galaxy Z Fold 5 (trái) sẽ cao và hẹp hơn Galaxy Z Fold 4 (phải).

Báo cáo cũng tái khẳng định, mẫu smartphone màn hình gập sẽ có một khe cắm cho bút cảm ứng S Pen và bao da đã được thiết kế cẩn thận để không làm điện thoại dày hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold 4.

Tất nhiên, những thông tin về Galaxy Z Fold 5 hiện tại mới chỉ là dự đoán vì Samsung chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào. Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, Galaxy Z Fold 5 sẽ dễ dàng trở thành điện thoại màn hình gập tốt nhất năm 2023.

