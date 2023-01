Đây sẽ là chiếc iPhone 15 với Dynamic Island

Mặc dù Dynamic Island là thiết kế dành riêng cho các mẫu Pro vào năm ngoái nhưng trong năm nay, nó sẽ xuất hiện trên cả các mẫu tiêu chuẩn của dòng iPhone 15. Và để mọi người có cái nhìn rõ hơn về kiểu dáng Dynamic Island có mặt trên iPhone 15 ra sao, một số phương tiện truyền thông đã tạo trước các bản phác thảo ý tưởng sản phẩm này.

Thiết kế của iPhone 15 tiêu chuẩn dự kiến ​​sẽ không thay đổi nhiều, với khung nhôm ở giữa và camera kép chéo ở mặt sau. Tuy nhiên, việc bổ sung tính năng Dynamic Island là một thay đổi đáng kể. Cần lưu ý rằng iPhone 15 tiêu chuẩn sẽ không có tốc độ làm mới màn hình cao 120Hz vốn chỉ dành riêng cho phiên bản Pro.

Về phần cứng, iPhone 15 tiêu chuẩn sẽ sử dụng chip A16 giống như iPhone 14 Pro, trong khi phiên bản Pro sẽ trang bị chip A17 Bionic mới nhất dựa trên quy trình 3nm của TSMC. goài ra, phiên bản Pro sẽ có khung giữa bằng titan, RAM 8GB, các nút thể rắn và ống kính tele kính tiềm vọng.

Những nâng cấp đáng kể này ở phiên bản Pro sẽ giúp Apple tạo ra sự khác biệt hơn so với phiên bản Plus, dẫn đến giá bán của phiên bản Pro sẽ cao hơn. Động thái này cũng sẽ tạo thêm không gian thị trường cho phiên bản Plus.

Nhìn chung, có vẻ như Apple đang nhắm đến việc phục vụ các nhu cầu và ngân sách khác nhau của người tiêu dùng với các mẫu iPhone sắp tới của mình. iPhone 15 và 15 Plus tiêu chuẩn sẽ cung cấp một thiết kế mới và tùy chọn giá cả phải chăng hơn, trong khi các phiên bản iPhone 15 Pro và Pro Max sẽ cung cấp các tính năng và phần cứng nâng cao cho người dùng thành thạo.

