Đây là tương lai màn hình của Apple, iFan đã biết hay chưa?

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 13:30 PM (GMT+7)

MicroLED, Mini LED và OLED sẽ là những màn hình được tích hợp trên iPhone, iPad và Mac tương lai của Apple.

Apple đã mang đến iPad Pro 12,9 inch M1 với màn hình Mini LED và cũng đang nghiên cứu công nghệ micro LED. Khả năng sử dụng cả hai công nghệ này trong các sản phẩm tương lai đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ giới quan sát.

Cùng tìm hiểu những dòng màn hình đã, đang và sẽ được "Táo Khuyết" sử dụng trong các thiết bị của mình.

Màn hình LCD TFT và OLED

TFT LCD là viết tắt của Thin Film Transistor Liquid Crystal Display - một trong những công nghệ màn hình lâu đời và đã được sử dụng hàng chục năm nay. Công nghệ này được nhiều nhất trong máy tính xách tay, sau đó là máy tính bảng, smartphone và các thiết bị di động khác.

Màn hình LCD TFT đã trở thành yếu tố quan trọng trong phạm vi sản phẩm của Apple trong nhiều năm, từ MacBook và iMac đến iPhone và iPad. Công nghệ màn hình tiếp theo cho màn hình mỏng di động sau TFT LCD là OLED, Organic Light Emitting Diode - Diode phát quang hữu cơ, có nhiều yếu tố vay mượn từ TFT LCD.

Màn hình này mang lại khá nhiều lợi thế so với TFT LCD: mỏng hơn do không yêu cầu đèn nền để hoạt động, giúp cho màn hình nhẹ hơn và cấu tạo đơn giản hơn; cung cấp mức độ tương phản cao hơn nhiều so với TFT OLED; tiết kiệm năng lượng (OLED chỉ yêu cầu năng lượng chiếu sáng các điểm ảnh mà nó yêu cầu).

Chưa hết, OLED cũng là một ứng cử viên sáng giá cho màn hình linh hoạt, chẳng hạn như màn hình được sử dụng trong các thiết bị có thể gập lại như Galaxy Fold và "iPhone Fold" được đồn đoán. Mặc dù tuyệt vời, màn hình OLED có những vấn đề riêng, chẳng hạn như chi phí sản xuất tương đối cao do nhu cầu về môi trường sạch, không có bụi và nước, dễ bị hư hỏng.

Apple đã bắt đầu sử dụng OLED trong iPhone X, tiếp đó là đồng hồ Apple Watch và đã từ từ mở rộng việc sử dụng trên toàn bộ phạm vi iPhone.

Đã có một số thảo luận về việc Apple sử dụng OLED thay vì TFT LCD trong một số mẫu iPad Pro trong tương lai, điều này có thể giúp tablet mỏng hơn nữa với mức độ tương phản cao hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là màn hình có thể dẫn đến hiện tượng cháy sáng hoặc giảm độ sáng theo thời gian.

Màn hình Mini LED

Màn hình Mini LED có thể khắc phục cả nhược điểm của màn hình OLED và màn hình LCD TFT. Về cơ bản, đây vẫn là màn hình LED, nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều.

Bằng cách sử dụng hàng nghìn đèn Mini LED, màn hình sẽ dễ dàng điều chỉnh lượng ánh sáng phát ra từ chính hệ thống đèn nền - giảm hoặc tắt đèn Mini LED để có được các sắc thái tối hơn nhiều. Đây là công nghệ đã được thực hiện với một số TV, bao gồm cả Pro Display XDR của Apple.

iPad Pro 12,9 inch M1.

Trên thực tế, màn hình Mini LED có thể cung cấp mức độ tương phản tương đương với OLED. Phương pháp này rẻ hơn so với OLED và cho kết quả tương đương.

Apple đã bắt đầu áp dụng công nghệ Mini LED vào màn hình của iPad Pro 12,9 inch M1, sử dụng 10.000 đèn Mini LED, có hơn 2.500 vùng làm mờ cục bộ, cho phép kiểm soát độ sáng và độ tương phản cực kỳ tốt. Sự thay đổi này cũng dẫn đến tỷ lệ tương phản 1.000.000: 1, độ sáng trung bình có thể lên tới 1.000 nit thay vì 600 và độ sáng tối đa 1.600 nit cho nội dung HDR. Cùng với đó, iPad Pro 12,9 inch chỉ dày hơn nửa milimet so với mẫu trước đó.

Với việc triển khai có vẻ thành công trên iPad Pro, rất có thể Apple sẽ mang màn hình Mini LED lên các sản phẩm khác trong tương lai, ví dụ như dòng MacBook Pro.

Màn hình MiniLED.

Vì chi phí sản xuất màn hình Mini LED mini khá cao, là một công nghệ tương đối non nớt và chỉ mới bắt đầu được thương mại hóa, Apple sẽ đặt hàng những đối tác nhỏ như Sanan Optoelectronics, Osram và Seoul Semiconductor, giúp kéo chi phí sản xuất xuống đáng kể. Bằng cách này, nhà phân tích Ming Chi Kuo ước tính, Apple sẽ giảm được khoảng 50% giá màn hình Mini LED so với cùng kỳ vào năm 2021, sau đó là 35% vào năm 2022.

Màn hình MicroLED của tương lai

Sau thời kỳ của màn hình Mini LED sẽ là microLED. Thay vì Mini LED ở quy mô milimet, microLED ở cấp micrômet.

Màn hình Samsung MicroLED.

Hơn nữa, microLED khác biệt rất nhiều so với TFT LCD và OLED bằng cách không sử dụng đèn nền. Thay vào đó, các microLED được sử dụng trực tiếp để tạo ra hình ảnh. Bằng cách này, màn hình sẽ cải thiện chất lượng hình ảnh, tiết kiệm năng lượng hơn, bền hơn, không có vấn đề về đèn nền và đạt đến mức độ tương phản của OLED.

Apple và microLED

Nhiều năm nay, Apple đã dành nhiều công sức để phát triển microLED cho riêng mình. Không giống như TFT, OLED hoặc Mini LED, microLED còn rất lâu mới được đưa vào sản phẩm của “Táo Khuyết” do có chi phí cao, khâu sản xuất phức tạp.

Nếu sở hữu công nghệ MicroLED trong tay, viễn cảnh về chiếc iPhone gập lại sẽ lý tưởng hơn. Màn hình Mini LED trên các thiết bị sẽ sử dụng ít năng lượng hơn, giúp Apple tiết kiệm chi phí sản xuất.

iPad Pro 12,9 inch M1.

Hiện tại, Apple mới chỉ cung cấp màn hình Mini LED cho người tiêu dùng. Dù không phải là một sự thay đổi lớn trong công nghệ màn hình nhưng vẫn sẽ cung cấp một nâng cấp lớn cho người tiêu dùng, tạo bước đệm cho công nghệ MicroLED sau này.

