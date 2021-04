Đây là chiếc iPhone "ế ẩm" đang được giảm đến 7,1 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Mặc dù lượng hàng còn khá ít tại Việt Nam nhưng chiếc điện thoại này vẫn được giảm giá sâu, lên đến 7,1 triệu đồng tại một số cửa hàng.

Nếu đang quan tâm đến một chiếc iPhone có mức giá giảm sâu nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, người dùng có thể chú ý đến mẫu iPhone 12 Pro Max 512 GB. So với giá bán lẻ đề xuất 40,99 triệu đồng, mức giá mà người dùng phải chi ra cho sản phẩm này hiện chỉ khoảng 33,89 triệu đồng, tương ứng mức giảm 7,1 triệu đồng.

Đây là mức giá chỉ cao hơn khoảng 1,9 triệu đồng so với phiên bản 256 GB nhưng bù lại người dùng lại nhận được không gian lưu trữ rộng rãi hơn gấp đôi. Khá thú vị, mức chênh lệch này thậm chí còn thấp hơn so với giá chênh lệch theo đề xuất của Apple là 200 USD, tương đương khoảng 4,61 triệu đồng. Điều này cho thấy phiên bản 512 GB đang bị người tiêu dùng tại Việt Nam “ghẻ lạnh” thế nào, trái ngược với quan điểm của Apple đối với thị trường quốc tế chung.

Mức giá 33,89 triệu đồng có nghĩa bản 512 GB đang thấp hơn cả khi so sánh với bản 128 GB của iPhone 12 Pro Max khi mở bán tại Việt Nam (33,99 triệu đồng) vào tháng 11 năm ngoái. Như vậy, nếu cố gắng chờ đợi thêm khoảng hơn 4 tháng, người dùng tại Việt Nam sẽ mua được một mẫu iPhone 12 Pro Max xịn nhất với dung lượng cao hơn gấp 4 lần.

Nói về iPhone 12 Pro Max, đó là một điện thoại lớn với màn hình 6,7 inch, tăng nhẹ so với iPhone 11 Pro Max năm 2019 (6,5 inch( nhưng là một bước nhảy lớn so với iPhone 12 Pro có kích thước 6,1 inch. Đối với nhiều người, màn hình lớn không chỉ để xem chương trình video yêu thích của họ trên giường mà còn có nhiều không gian hơn để nhập và đọc email hay tin nhắn văn bản. iOS 14 cũng mang đến cho người dùng tính năng picture-in-picture, có nghĩa bạn có thể tận dụng màn hình lớn này để vừa xem video trong khi nhập email mới. Đó là tất cả những lý do mà màn hình 6,7 inch của iPhone 12 Pro Max nên được ưu tiên.

Hạn chế ở màn hình lớn chính là trọng lượng của máy sẽ nặng hơn. Nếu cầm iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max cùng lúc, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng, thậm chí có thể xem nó như là một “cục gạch”.

Máy ảnh trên iPhone 12 Pro Max cũng là tốt nhất trong iPhone 12 series, nơi nó có ống kính zoom 2,5x (với iPhone 12 Pro chỉ là 2x), điều này có nghĩa người dùng có thể phóng to đối tượng của mình gần hơn một chút. Tuy nhiên, đối với nhiều người thì nó cũng không phải là lợi ích quá to lớn. Zoom quang 2,5x hoạt động tốt nhưng nó không thực hiện được điều kỳ diệu.

Trong trường hợp cần một điện thoại có zoom tốt hơn, người dùng có thể quan tâm đến Galaxy S21 Ultra với zoom quang 10x hay Galaxy Note20 Ultra có zoom quang 5x.

Đối với người thích chụp ảnh và quay video, việc không gian lưu trữ 512 GB được cho là rất thoải mái để họ có thể không bận tâm quá nhiều với thông báo bộ nhớ đầy khó chịu khi đang thực hiện công việc của mình.

Cuối cùng, iPhone 12 Pro Max có thời lượng pin lớn nhất trong iPhone 12 series, nơi ConsumerReports đánh giá số giờ sử dụng lên đến 41 giờ. Đó là một điểm nhấn, đặc biệt với những ai thường xuyên di chuyển mà không có bộ sạc di động.

