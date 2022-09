Đã rõ dung lượng pin iPhone 14 Series, iPhone 14 Pro Max bất ngờ nhất

Giống như mọi năm, Apple không công bố chính thức dung lượng pin cho dòng iPhone 14 mới của mình. Tuy nhiên, nguồn tin MacRumors đã thu được thông tin này từ cơ sở dữ liệu quy định của Trung Quốc.

Dung lượng pin của bộ tứ iPhone 14 đã được phát hiện.

Trong đó, 3/ 4 phiên bản iPhone 14 có dung lượng pin lớn hơn so với dòng iPhone 13, ngoại trừ iPhone 14 Pro Max – có viên pin nhỏ hơn một chút so với iPhone 13 Pro Max.

Dung lượng pin của dòng iPhone 13:

● iPhone 13 mini: 2.406 mAh

● iPhone 13: 3.227 mAh

● iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

● iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Dung lượng pin của dòng iPhone 14:

● iPhone 14: 3.279 mAh

● iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

● iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

● iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Cơ sở dữ liệu này trước đó cũng đã tiết lộ chính xác dung lượng pin cho cả bốn mẫu iPhone 13 và MacBook Pro 14 inch và 16 inch. Dung lượng pin chính xác của tất cả các phiên bản iPhone 14 cũng đã bị rò rỉ trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

iPhone 14 Pro Max có dung lượng pin thấp hơn iPhone 13 Pro Max.

Apple cho biết, cả 4 mẫu iPhone 14 đều có "thời lượng pin cả ngày". Các mẫu iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có thời lượng pin lâu hơn tới 1 giờ phát video so với các mẫu iPhone 13. Tất nhiên, không có chiếc iPhone nào có thể so sánh trực tiếp với iPhone 14 Plus.

Do kích thước màn hình 6,7 inch lớn hơn và thiếu một số tính năng của mẫu iPhone Pro, iPhone 14 Plus có thời lượng pin lâu nhất từ ​​trước đến nay so với bất kỳ chiếc iPhone nào. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng vì thông số kỹ thuật của Apple cho thấy iPhone 14 Pro Max vẫn có thời lượng pin lâu nhất khi phát lại video, có thể do màn hình ProMotion có khả năng tiết kiệm năng lượng hơn.

Tất cả bốn mẫu iPhone 14 đã được Apple công bố vào tuần trước và đã cho phép đặt hàng trước. Khi về tới Việt Nam, iPhone 14 sẽ có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng, dự kiến tới tay khách hàng trong nước vào tháng 10.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/da-ro-dung-luong-pin-iphone-14-series-iphone-14-pro-max-bat-ngo-nhat-1395713.ngn