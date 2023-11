Chiếc iPhone đáng được gợi ý cho bạn bè nếu họ cần mua sắm

Trước tiên, chiếc iPhone được giới thiệu này về cơ bản là một lời giới thiệu chân thành, không đến từ sự cuồng tín hay tập trung vào kỹ thuật bởi nó mang đến công dụng thực sự. Đó là iPhone dành cho mọi mục đích sử dụng, và việc sử dụng smartphone để làm việc không giống với dùng nó để gửi tin nhắn hoặc truy cập mạng xã hội.

Ở đây, khuyến nghị dựa trên các thông số sau: một chiếc máy ảnh tốt cho cả máy ảnh và video; màn hình lớn, độ phân giải cao; thời gian sử dụng cả ngày; khả năng tương thích với phần mềm và dịch vụ; đảm bảo thiết bị tồn tại được trong nhiều năm, cả do bản cập nhật phần mềm và tính năng.

Nếu chúng ta tập trung vào thế hệ thiết bị mới đã được trình làng, sẽ có hai câu trả lời gợi ý: iPhone 15 Plus. Để thấy rõ lợi ích của iPhone 15 Plus, hãy nhìn vào những gì mà iPhone 14 Pro Max có.

iPhone 14 Pro Max thực sự là một chiếc iPhone đáng chú ý trong suốt thời gian một năm trở lại đây. Nhưng gần đây, iPhone 15 Plus lại thể hiện rõ sự phù hợp hơn nhiều với nhu cầu hàng ngày. Lý do đầu tiên là chip xử lý khi cả iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Plus đều tích hợp cùng một chip bên trong. Vì vậy, khi xét về sức mạnh, chúng ta đang có hai sản phẩm ngang ngửa nhau. Về cơ bản, chúng ta đang có một thiết bị tiêu chuẩn cung cấp hiệu suất của dòng Pro vào năm ngoái.

Không dừng lại ở đó, nếu đã dùng dòng iPhone X có notch trên thị trường kể từ đầu, ngay cả khi đã quen với kiểu notch thì sự thật là Dynamic Isladn là một thứ gì đó ít xâm phạm hơn nhiều, chưa kể là nó cũng mang đến một cái nhìn thẩm mỹ rất đẹp và khác với những gì mọi người đã quen.

Nếu chúng ta kết hợp Dynamic Island với phần mềm thì sau một vài năm, nhiều ứng dụng và dịch vụ sẽ thích ứng với tính thẩm mỹ. Vì vậy chúng ta sẽ không có cảm giác phải đối mặt với một thiết bị “lỗi thời” như vậy. Một minh chứng rõ ràng nhất hiện nay đó là sự khác biệt giữa iPhone 8 Plus trở về trước với những iPhone mới hơn.

Nếu chúng ta gói gọn thiết kế cập nhật, kết hợp nó với chip mạnh mẽ thì chúng ta đang thấy rằng iPhone 15 Plus khá giống với iPhone 14 Pro Max. Nhưng một điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là USB-C, đầu nối vốn là một thứ gì đó rất quan trọng. Nếu muốn điện thoại của mình tương thích với càng nhiều thiết bị thì càng tốt, Lightning có thể vẫn còn tồn tại thêm, nhưng về lâu dài thì nó sẽ bị lỗi thời.

