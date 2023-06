Chiếc iPhone 14 kém cỏi nhất cũng khiến các đối thủ Android mất mặt

Vào năm ngoái, Apple đã từ bỏ phát hành các mẫu iPhone mini để chuyển sang phiên bản iPhone Plus với sự xuất hiện của chiếc iPhone 14 Plus cung cấp màn hình lớn hơn. Ở giai đoạn đầu, giới quan sát cho rằng đó là một sự thất bại, nhưng khi so sánh với các đối thủ, mẫu 6,7 inch này thực sự hoạt động khá tốt trong thị trường vào giai đoạn quý 1/2023.

Các báo cáo gần đây cho biết Galaxy S23 Ultra là mẫu smartphone Android cao cấp phổ biến nhất trong quý 1, theo dữ liệu được chia sẻ bởi Canalys. Dẫu vậy, đây chỉ là mẫu smartphone Android duy nhất đánh bại iPhone 14 Plus trong quý 1. Trong khi đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy iPhone 14 Pro Max chiếm vị trí đầu bảng trong khoảng thời gian này, điều đó có nghĩa nhiều khả năng iPhone 15 Pro Max cuối cùng sẽ giành vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng này vào năm sau vì sản phẩm được đồn đại sẽ mang nhiều tính năng độc quyền hơn.

Về lý do tại sao iPhone 14 Plus không thể thu hút được người dùng về sự phổ biến so với các điện thoại cao cấp năm 2022 của Apple, báo cáo nói rằng điều này xuất phát từ một số nguyên nhân. Đầu tiên, việc tính phí 899 USD cho mẫu cơ sở đã làm nản lòng phần lớn khách hàng, đặc biệt là những người có suy nghĩ chỉ cần chi thêm 100 USD là có thể sở hữu iPhone 14 Pro và tận hưởng vô số nâng cấp cho cùng một bộ nhớ trong 128 GB.

Đây có thể là một trong những lý do tại sao Apple được cho là đang khám phá tùy chọn điều chỉnh giá của iPhone 15 Plus, vì việc hạ giá có thể thu hút nhiều hơn cho một sản phẩm chỉ cung cấp hệ thống camera kép phía sau và màn hình 60Hz. Năm nay, iPhone 15 Plus được kỳ vọng mang đến những lợi thế như là màn hình lớn hơn, pin có thể lớn hơn cũng như khả năng tiết kiệm điện của A16 Bionic - SoC đã có trong iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Một lĩnh vực mà Apple có thể mang đến một sự thay đổi lớn là camera chính, vì công ty được đồn đại sẽ giới thiệu cảm biến 48 MP cho cả iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Cảm biến lớn hơn sẽ vượt xa khả năng của iPhone 14 và iPhone 14 Plus, đồng thời mục tiêu giá thấp hơn sẽ khiến nó trở thành một bản nâng cấp hấp dẫn đối với những người tiêu dùng không muốn vung một số tiền lớn cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chiec-i-phone-14-kem-coi-nhat-cung-khien-cac-oi-thu-android-mat-mat-a610950.html