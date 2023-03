Bảng giá iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu vàng: Giảm "sốc" tới 9 triệu đồng

Sau hơn 2 tuần Apple cho ra mắt iPhone 14 màu vàng mới, phiên bản này đã chính thức về hàng Việt Nam từ ngày 23/3, với mức giá cuối chỉ còn từ 18,69 triệu đồng. Màu vàng mới sẽ có trên bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

iPhone 14 màu vàng mới được kỳ vọng sẽ “hot” như màu tím của bộ đôi cao cấp.

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, phiên bản màu vàng mới có giá từ 20,29 triệu đồng với iPhone 14 và 23,29 triệu với iPhone 14 Plus. Đáng chú ý là phiên bản iPhone 14 Plus 512GB màu vàng được giảm giá 9 triệu đồng ngay khi vừa lên kệ.

Trong khi đó, Thế Giới Di Động đang đưa ra giá bán ưu đãi cho iPhone 14 màu vàng là 21,99 triệu đồng; chưa có iPhone 14 Plus màu vàng.

Còn FPT Shop đã bán cả iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu vàng với giá ưu đãi lần lượt 19,99 triệu đồng và 23,49 triệu đồng. Tương tự, CellphoneS cũng đã lên kệ iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu vàng với giá ưu đãi tương ứng là 20,99 triệu đồng và 23,49 triệu đồng.

Bảng giá tham khảo iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu vàng:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 24.990.000 20.290.000 256GB 27.990.000 23.290.000 512GB 33.990.000 24.990.000 iPhone 14 Plus 128GB 27.990.000 23.290.000 256GB 30.990.000 25.990.000 512GB 36.990.000 27.990.000

* Giá tham khảo ngày 25/3/2023, có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, màu vàng mới trên bộ đôi iPhone 14 tiêu chuẩn đang nhận được sự quan tâm từ nhiều người dùng công nghệ. Trong đó, lượng quan tâm đến màu vàng mới của iPhone 14 chiếm khoảng 70% và iPhone 14 Plus chiếm khoảng 30%.

"Trong 2 tuần trở lại đây, doanh số của bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus có phần giảm nhẹ do tâm lý chờ đợi phiên bản mới của người dùng công nghệ. Do đó, màu sắc này về hàng khiến thị trường công nghệ sôi nổi hơn và kích cầu mua sắm. Đây cũng là mục tiêu của Apple khi cho ra mắt phiên bản màu sắc mới cho dòng iPhone vào giữa chu kỳ sản phẩm", bà Phương nói.

Phiên bản màu vàng mới được kỳ vọng sẽ “hot” tương tự màu tím của bộ đôi iPhone 14 cao cấp. Nguyên nhân vì người dùng Việt thường có xu hướng lựa chọn những phiên bản màu sắc mới, cùng với các ưu đãi, giảm giá hấp dẫn từ các hệ thống. Đặc biệt, với màu vàng chanh cực kỳ bắt mắt, phiên bản này hứa hẹn sẽ được nhiều người dùng lựa chọn bởi sự trẻ trung và năng động.

Thêm màu vàng, iPhone 14 và 14 Plus hiện đã có 6 phiên bản màu sắc.

Kể từ khi ra mắt đến nay, doanh số của bộ đôi iPhone 14 tiêu chuẩn không cao, do người dùng Việt thường tập trung vào bộ đôi cao cấp và phiên bản màu tím. Do đó, phiên bản màu vàng mới của iPhone 14 và iPhone 14 Plus hứa hẹn sẽ giúp doanh số của bộ đôi này được cải thiện. Hệ thống Di Động Việt kỳ vọng phiên bản màu sắc này sẽ giúp doanh số của bộ đôi iPhone 14 tiêu chuẩn tăng khoảng 10 - 20% so với trước đó.

Sau khi có màu mới, iPhone 14 và iPhone 14 Plus hiện có 6 màu: Đen, trắng, đỏ, xanh dương, tím và vàng mới. Trong khi đó, iPhone 14 và iPhone 14 Pro Max không có màu mới, vẫn đang gồm 4 màu: Đen, bạc, vàng và tím.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-iphone-14-va-iphone-14-plus-mau-vang-giam-soc-toi-9-trieu-d...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-iphone-14-va-iphone-14-plus-mau-vang-giam-soc-toi-9-trieu-dong-1452003.ngn