Bảng giá iPhone: iPhone 12 Pro Max 512GB giảm "sốc" 6 triệu

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trước "giờ G" iPhone 13 series lên kệ, có một dòng iPhone đời cũ giảm "sốc" trong ngắn hạn là iPhone 12 Pro Max phiên bản 512GB cao cấp nhất.

So với đầu tháng 10, loạt iPhone đời cũ tại TGDĐ và FPT Shop bất ngờ có xu hướng tăng giá mặc cho ngày lên kệ của iPhone 13 series đã cận kề, tùy sản phẩm mà mức tăng có thể lên tới 2 triệu đồng. Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn là khá sâu hời với giá niêm yết.

Đi ngược xu hướng tăng này có iPhone 13 Pro Max phiên bản 512GB tại FPT Shop, giảm thêm 2 triệu đồng so với hồi đầu tháng (áp tới dụng tới 21/10). Hiện, iPhone 13 Pro Max 512GB đang được FPT Shop bán ra với giá 35,999 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với giá gốc (41,999 triệu đồng), thấp hơn tận 4 triệu đồng so với TGDĐ.

iPhone 13 Pro Max với cụm 3 camera sau cùng độ phân giải 12MP.

Màn hình iPhone 13 Pro Max rộng 6,7-inch.

Tại CellphoneS, iPhone 12 Pro Max bản 512GB cũng đang được giảm sâu còn 37,3 triệu đồng; bản 256GB còn 32,9 triệu đồng và bản 128GB là 30,9 triệu đồng. Tất cả các phiên bản của iPhone 12 series nói chung đều còn hàng và được giảm giá, ngoại trừ iPhone 12 Pro bản 512GB đang ở trạng thái tạm hết hàng.

Trong khi các iPhone đời cũ đang giảm giá so với giá gốc, thì iPhone 13 series gồm các phiên bản iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đều chỉ đang trong giai đoạn đặt hàng trước. Hiện, tất cả các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam đều niêm yết giá tương đương nhau, tuy nhiên tùy đơn vị sẽ có các chương trình ưu đãi với giá chốt khác nhau.

Từ trái qua lần lượt là iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Trong đó, Minh Tuấn Mobile được đánh giá là một trong những nơi có giá cuối khá tốt. Hiện, iPhone 13 mini có mức ưu đãi 2,8 triệu đồng, chỉ còn 19,19 triệu đồng, so với giá niêm yết là 21,99 triệu đồng; iPhone 13 có mức ưu đãi 2,4 triệu đồng, chỉ còn 22,59 triệu đồng.

Đặc biệt iPhone 13 Pro Max có mức ưu đãi 4 triệu đồng cho phiên bản 128GB và 6 triệu đồng cho phiên bản 1TB. Giá bán sau ưu đãi chỉ từ 29,99 triệu đồng (phiên bản 128GB). Mức giá này tại Minh Tuấn được xem là mức giá iPhone 13 Pro Max tốt nhất thị trường hiện nay.

Trong số các khách hàng đặt trước iPhone 13 series chính hãng tại Minh Tuấn Mobile, có tới hơn 60% iFan để mắt đến hai phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max, bản dung lượng được chọn nhiều nhất là 256GB và 512GB. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều chuỗi bán lẻ khác.

Nhìn chung, tùy vào dòng iPhone đang nhắm tới, người tiêu dùng tham khảo bảng giá sau để biết nơi mua với giá hời hơn. Với sự bổ sung iPhone 13 series sắp lên kệ, người dùng cũng nên cân nhắc giữa việc mua iPhone đời cũ để tiết kiệm, hay chờ đợi sản phẩm mới có cấu hình mạnh hơn.

Bảng giá iPhone cập nhật giữa tháng 10/2021:

Sản phẩm Dung lượng Giá (VNĐ) TGDĐ FPT Shop iPhone SE 64GB 11.990.000 10.999.000 128GB 12.490.000 - 256GB 14.490.000 - iPhone Xr 64GB 13.490.000 12.499.000 128GB 15.490.000 - iPhone 11 64GB 16.990.000 16.999.000 128GB 18.990.000 18.999.000 256GB 20.490.000 20.999.000 512GB - - iPhone 12 mini 64GB 16.490.000 15.999.000 128GB 19.490.000 - 256GB 20.990.000 - iPhone 12 64GB 20.490.000 19.999.000 128GB 23.490.000 21.999.000 256GB 24.990.000 - iPhone 12 Pro 128GB 28.490.000 27.999.000 256GB 28.990.000 28.499.000 512GB 35.990.000 34.499.000 iPhone 12 Pro Max 128GB 31.490.000 30.999.000 256GB 33.490.000 32.999.000 512GB 39.990.000 35.999.000 iPhone 13 mini 128GB 21.990.000 21.999.000 256GB 24.990.000 24.999.000 512GB 30.990.000 30.990.000 iPhone 13 128GB 24.990.000 24.999.000 256GB 27.990.000 27.999.000 512GB 33.990.000 33.999.000 iPhone 13 Pro 128GB 30.990.000 30.999.000 256GB 34.990.000 34.999.000 512GB 40.990.000 40.999.000 1TB 46.990.000 46.999.000 iPhone 13 Pro Max 128GB 33.990.000 33.999.000 256GB 37.990.000 37.999.000 512GB 43.990.000 43.999.000 1TB 49.990.000 49.999.000

* Giá tham khảo vào ngày 19/10/2021

