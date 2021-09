Bảng giá 38 mẫu máy tính bảng đang bán tại Việt Nam tháng 9/2021

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Trong khi một số dòng iPad bất ngờ tăng giá so với trước, thì các máy tính bảng đến từ Lenovo, Samsung hay Huawei,... có giá bán khá cạnh tranh cho những phân khúc khác nhau.

Thị trường máy tính bảng (tablet) hiện nay có 38 mẫu các loại đến từ các thương hiệu Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Masstel và Mobell với giá bán rất đa dạng, từ 2,29 triệu đồng (Lenovo Tab M7) cho tới gần 38,49 triệu đồng (iPad Pro M1 12.9 inch WiFi Cellular 256GB (2021)).

iPad Pro M1 12.9 inch WiFi Cellular 256GB (2021) giá "khủng" 38,49 triệu đồng.

Có một điểm đáng chú ý là theo quan sát của phóng viên, nhiều mẫu iPad bỗng nhiên được nhà bán lẻ Thế Giới Di Động tăng giá niêm yết, điều này đồng thời khiến giá khuyến mại trở nên cao hơn so với cách đây khoảng 3 tháng (độc giả có thể tham khảo, so sánh với bài liên quan ở cuối bài). Do đó, mua iPad dịp này, khách hàng phải hết sức tỉnh táo để không bị thiệt thòi.

Bộ đôi Huawei MatePad 11 và Samsung Galaxy Tab S7 FE thì đang cạnh tranh ở cùng mức giá 13,99 triệu đồng. Trong khi Tab S7 FE không có ưu đãi thì đặt mua MatePad 11 trước ngày 16/9, khách hàng sẽ hời 1 triệu đồng, hời thêm 1 triệu đồng nữa khi mua kèm bút cảm ứng M-Pencil thế hệ 2 nhờ chương trình đặt hàng trước.

Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Huawei MatePad 11.

Huawei MatePad 11 là máy tính bảng đầu tiên của hãng hỗ trợ màn hình có tần số quét lên đến 120Hz. Màn hình này được thiết kế để giảm thiểu ánh sáng xanh và nhấp nháy - những yếu tố chính gây mỏi mắt. Nhà sản xuất công bố, MatePad 11 được chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light (giải pháp phần cứng) và TÜV Rheinland Flicker Free về khả năng bảo vệ thị lực người dùng.

Máy được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 865, 128GB ROM (có thể mở rộng thêm 1TB bằng thẻ nhớ microSD), pin 7.250mAh, tích hợp 4 loa và 4 micro, chạy hệ điều hành HarmonyOS 2.0. Khi kết hợp với bàn phím rời, MatePad 11 sẽ tạo thành một chiếc laptop di động cao.

Ngoài bàn phím từ tính thông minh, Huawei còn sản xuất bút cảm ứng M-Pencil thế hệ thứ 2 dành riêng cho MatePad 11. Chiếc bút cảm ứng này đã được nâng cấp để giúp người dùng có trải nghiệm cảm hứng tốt hơn. Ngoài độ trễ cực thấp 2ms, nó còn có ngòi bút phủ bạch kim mới và hỗ trợ 4.096 mức độ nhạy áp lực.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Ở phân khúc thấp hơn, sự cạnh tranh khá khốc liệt ở mức giá từ 3 đến 5 triệu đồng, bao gồm các đại diện đến từ Samsung, Lenovo, Huawei và Masstel. Trong đó, Samsung Galaxy Tab A7 Lite (đang giảm 500.000 đồng) là máy tính bảng bán chạy nhất trong tháng 8/2021, theo số liệu từ FPT Shop. Cạnh tranh với nó là Lenovo Tab M10 - Gen 2 hay Tab M8, Huawei MatePad T10s,...

Bảng giá 36 mẫu máy tính bảng hiện có trên thị trường:

Sản phẩm RAM/ROM Kết nối 4G Giá niêm yết (VNĐ) Giá khuyến mại (VNĐ) Lenovo Tab M7 2GB/32GB 4G 2.790.000 2.290.000 Huawei MatePad T8 2GB/32GB 4G 3.290.000 3.090.000 Masstel Tab10 4G 2GB/32GB 4G 3.490.000 3.190.000 Masstel 10 Ultra 3GB/32GB 4G 3.790.000 3.490.000 Lenovo Tab M8 (TB-8505X) 3GB/32GB 4G 3.690.000 3.690.000 Lenovo Tab M10 - Gen 2 2GB/32GB 4G 5.190.000 4.690.000 Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3GB/32GB 4G 4.490.000 3.990.000 Huawei MatePad T10s 3GB/64GB 4G 5.490.000 5.140.000 Huawei Mediapad T5 10.1 inch 3GB/32GB 4G 5.190.000 - Lenovo Tab M10 - FHD Plus 4GB/64GB 4G 6.490.000 5.890.000 Huawei MatePad 64GB 4GB/64GB - 6.790.000 6.590.000 Huawei MatePad 128GB 4GB/128GB 7.790.000 7.490.000 Samsung Galaxy Tab A7 (2020) 3GB/64GB 4G 7.990.000 - Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4GB/64GB 4G 9.990.000 - iPad 8 Wifi 32GB (2020) 3GB/32GB - 9.990.000 9.790.000 iPad mini 7.9 inch Wifi 64GB (2019) 3GB/64GB - 11.990.000 11.790.000 iPad 8 Wifi 128GB (2020) 3GB/128GB - 13.990.000 11.190.000 iPad 8 Wifi Cellular 32GB (2020) 3GB/32GB 4G 13.990.000 13.790.000 Huawei MatePad 11 6GB/128GB - 13.990.000 12.990.000 Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 4G 13.990.000 - iPad mini 7.9 inch Wifi Cellular 64GB (2019) 3GB/64GB 4G 15.990.000 15.790.000 iPad 8 Wifi Cellular 128GB (2020) 3GB/128GB 4G 15.990.000 15.790.000 iPad Air 4 Wifi 64GB (2020) 4GB/64GB - 16.990.000 16.790.000 Samsung Galaxy Tab S7 6GB/128GB 4G 18.990.000 - iPad Air 4 Cellular 64GB (2020) 4GB/64GB 4G 20.990.000 20.790.000 iPad Air 4 Wifi 256GB (2020) 4GB/256GB - 21.490.000 21.290.000 iPad Air 4 Wifi Cellular 256GB (2020) 4GB/256GB 4G 24.990.000 24.790.000 iPad Pro 11 inch Wifi 128GB (2020) 5,6GB/128GB - 21.990.000 21.790.000 iPad Pro M1 11 inch Wifi 128GB (2021) 8GB/128GB - 22.990.000 22.790.000 iPad Pro M1 11 inch Wifi 256GB (2021) 8GB/256GB - 25.990.000 25.790.000 iPad Pro 11 inch Wifi Cellular 128GB (2020) 5,6GB/128GB 4G 26.490.000 26.290.000 iPad Pro M1 11 inch Wifi Cellular 128GB (2021) 5,6GB/128GB 4G 27.490.000 27.290.000 iPad Pro M1 11 inch Wifi Cellular 256GB (2021) 5,6GB/256GB 4G 29.990.000 29.790.000 iPad Pro 12.9 inch Wifi 128GB (2020) 5,6GB/128GB - 26.990.000 26.790.000 iPad Pro M1 12.9 inch Wifi 128GB (2021) 8GB/128GB - 30.990.000 30.790.000 iPad Pro M1 12.9 inch WiFi 256GB (2021) 8GB/256GB - 33.990.000 Hàng sắp về iPad Pro M1 12.9 inch Wifi Cellular 128GB (2021) 8GB/128GB 4G 35.490.000 35.290.000 iPad Pro M1 12.9 inch WiFi Cellular 256GB (2021) 8GB/256GB 4G 38.490.000 Hàng sắp về

* Giá tham khảo ngày 12/9/2021

