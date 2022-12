Bảng giá iPhone 13 series cuối năm: "Cháy hàng", giá nhiều biến động

Giữa tháng 12/2022, giá iPhone 13 series chính hãng VN/A tại Việt Nam đã có nhiều biến động so với tháng trước. Trong đó, có sản phẩm bật tăng trở lại 500.000 đồng - 1 triệu đồng, nhưng cũng có sản phẩm giảm thêm chừng ấy.

iPhone 13 series VN/A giảm đến chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Giảm giá mạnh nhất dịp này có thể kể đến là iPhone 13 Pro bản 1TB với mức giảm 10,5 triệu đồng (giảm thêm 1 triệu đồng so với tháng 11/2022), chỉ còn 31,49 triệu đồng so với giá gốc 41,99 triệu đồng. Tiếp sau là iPhone 13 Pro Max cũng bản 1TB giảm 8,5 triệu đồng (giảm như tháng trước) so với giá gốc 45,49 triệu đồng, hiện chỉ còn 36,99 triệu đồng.

iPhone 13 cũng giảm nhiều triệu đồng, như bản 128GB giảm 5 triệu đồng còn 19,99 triệu đồng (giá gốc 24,99 triệu đồng), bản 256GB giảm 5,5 triệu đồng còn 22,49 triệu đồng (giá gốc 27,99 triệu đồng), bản 512GB giảm 8 triệu đồng còn 25,99 triệu đồng (giá gốc 33,99 triệu đồng). Trong đó, bản 128GB đã tăng 500.000 đồng, bản 256GB tăng 1 triệu đồng, còn bản 512GB giảm thêm 1 triệu đồng so với tháng 11/2022.

Ra mắt giới công nghệ từ tháng 9/2021, iPhone 13 series đã làm điên đảo cộng đồng người dùng công nghệ trên thế giới với thiết kế sang trọng và cấu hình đỉnh cao, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Mặc dù đã ra mắt gần 1 năm nhưng những model này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người dùng công nghệ.

iPhone 13 series vẫn sở hữu khung viền vuông vức vốn là đặc trưng của điện thoại cao cấp nhà Apple với hiệu năng mạnh mẽ từ con chip A15. Camera của iPhone 13 series sắc nét cùng khả năng chống rung quang học OIS, có thể quay video với độ phân giải lên đến 4K.

Bảng giá tham khảo iPhone 13 series tháng 12/2022:

Sản phẩm Dung lượng Giá gốc (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 13 128GB 24.990.000 19.990.000 256GB 27.990.000 22.490.000 512GB 33.990.000 25.990.000 iPhone 13 mini 128GB 21.990.000 17.490.000 256GB - - 512GB 30.990.000 22.490.000 iPhone 13 Pro 128GB 30.990.000 25.990.000 256GB 34.990.000 29.490.000 512GB 38.990.000 - 1TB 41.990.000 31.490.000 iPhone 13 Pro Max 128GB 33.990.000 - 256GB 36.990.000 - 512GB 41.490.000 - 1TB 45.490.000 36.990.000

* Giá tham khảo ngày 12/12/2022.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.