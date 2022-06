Apple bị phản đối kịch liệt vì iOS 16 bỏ rơi iPhone 7 mà không có lý do rõ ràng

Trước khi iOS 16 được công bố, nhiều người tin rằng iPhone 6S/6S Plus và iPhone SE thế hệ đầu tiên sẽ không được hỗ trợ, tuy nhiên, Apple đã gây ngạc nhiên khi bỏ hỗ trợ cho cả iPhone 7/7 Plus.

iPhone 7 và 7 Plus không thể cập nhật lên iOS 16.

Apple nổi tiếng với chương trình hỗ trợ phần mềm lâu dài. iPhone 6S ra mắt năm 2015 vẫn nhận được bản cập nhật iOS 15. Do đó, người dùng iPhone 7 mặc nhiên cho rằng họ sẽ nhận được iOS 16 để có một loạt tính năng mới như chỉnh sửa và hoàn tác gửi iMessages, màn hình khóa có thể tùy chỉnh và các cải tiến đối với ứng dụng Mail cũng như Maps. Thế nhưng Apple đã tuyên bố chỉ iPhone 8 trở lên mới hỗ trợ iOS 16, có nghĩa công ty đã ngừng hỗ trợ iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus và iPhone SE thế hệ đầu tiên.

Người dùng Shawn Murphy (@iPodee) tức tối trên Twitter rằng: “iPhone 7 không phải mất hỗ trợ iOS, tất cả những gì bạn cần phải làm là giới hạn một số tùy chỉnh màn hình khóa và sau đó iPhone 7 có thể chạy iOS 16”.

Ghi nhận từ MacRumors cho thấy không có lý do chính đáng nào giải thích tại sao Apple lại bỏ hỗ trợ cho bộ đôi iPhone 7. Bộ đôi này ra mắt vào năm 2016 với chip A10 Fusion 16nm, nhưng thực tế SoC này dường như có khả năng chạy hệ điều hành mới nhất bởi iPadOS 16 dựa trên iOS 16 vẫn làm việc với iPad thế hệ thứ 6 và thứ 7, vốn đều trang bị chip A10 Fusion. Trên thực tế, iPadOS 16 cũng hỗ trợ iPad thế hệ thứ 5 vốn đi kèm chip A9 cũ hơn và kém mạnh mẽ hơn A10 Fusion.

Danh sách các mẫu iPhone có thể cài đặt iOS 16 khi chính thức phát hành vào tháng 9 tới.

Chỉ có iPhone 14 sắp tới rõ ràng sẽ nhận được bộ tính năng đầy đủ được giới thiệu với iOS 16, trong khi các mẫu còn lại sẽ bỏ lỡ ít nhất một tính năng. Điều này có thể khiến iPhone 14 trở thành những smartphone tốt nhất của năm 2022.

Apple có thể đã vô hiệu hóa một số tính năng iOS 16 sử dụng nhiều tài nguyên trên iPhone 7 và 7 Plus. Điều đó sẽ cho phép người dùng tận hưởng một số tính năng dài hạn cũng như tận dụng các bản vá bảo mật và sửa lỗi. Mặc dù không còn hỗ trợ nhưng Apple vẫn có thể tiếp tục cung cấp một số bản cập nhật bảo mật cho điện thoại như những gì công ty đã làm với iPhone 5 và iPhone 6.

Dẫu sao, iPhone 7 đã nhận được khoảng 6 năm hỗ trợ phần mềm khá ấn tượng, đặc biệt khi so sánh với những gì điện thoại Android được phát hành trong cùng khoảng thời gian.

Nhiều người cho rằng Apple nên hỗ trợ iOS 16 cho iPhone 7 với giới hạn một số tính năng.

Tuy vậy, vẫn nhiều người dùng iPhone 7 tỏ ra bất lực trước những yêu cầu mới của Apple và họ chỉ có thể trải nghiệm iOS 16 bằng cách mua một mô hình được hỗ trợ. Nhiều người trong số này đã bày tỏ thất vọng và lên Twitter để kêu gọi Apple hỗ trợ hệ điều hành mới.

Người dùng @dme_363 nói: “Tôi thích cách Apple buộc người dùng iPhone 6 và iPhone 7 nâng cấp lên iOS 16. Đó là cách tiếp thị thương hiệu ở mức tốt nhất”. Còn người dùng (@AslanMarius cho rằng: “Apple làm tôi thất vọng vì họ đã ngừng hỗ trợ phần mềm mà không có lý do cho iPhone 7, 7 Plus, MacBook Air 2017, MacBook Pro 2016. Chúng tôi muốn iOS 16 và macOS Ventura trên các thiết bị này vì chúng vẫn có khả năng”, đồng thời người này không quên gắn hashtag đến @Apple với nội dung “Apple, đó là một sự xấu hổ lớn cho bạn”.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-bi-phan-doi-kich-liet-vi-ios-16-bo-roi-iphone-7-ma-khong-co-ly-do-ro-rang-5020229611592468.htm