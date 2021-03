Apple bị đánh bại dưới tay Samsung vì loạt Galaxy S21 5G

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mặc dù vẫn chưa hết quý đầu tiên của năm 2021 nhưng các dữ liệu ban đầu cho thấy dấu hiệu tốt của Samsung nhờ loạt Galaxy S21.

Báo cáo mới nhất từ Strategy Analytics dường như đã tiết lộ một số dữ liệu sơ bộ ban đầu về doanh số smartphone trong tháng 2. Theo The Morung Express, một tờ báo tiếng Anh độc lập có trụ sở tại Ấn Độ, Strategy Analytics phát hiện ra rằng Samsung đã vượt mặt Apple về doanh số smartphone xuất xưởng trong tháng trước, giúp công ty giành lại danh hiệu mà mình đã mất trong quý 4/2020.

Tổng cộng 24 triệu thiết bị cầm tay Galaxy đã được bán ra trên toàn thế giới vào tháng 2, so với chỉ 23 triệu chiếc iPhone. Điều đó tạo ra khoảng cách rất nhỏ giữa Samsung và Apple với thị phần lần lượt là 23,1% và 22,2%, trong khi Xiaomi xếp thứ ba ở khoảng cách bỏ lại khá xa với 11,5%, còn Vivo và OPPO theo sát với thị phần tương ứng 10,6% và 8,5%.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là thứ tự của hai nhà cung cấp smartphone lớn nhất trong quý 4/2020 đã bị đảo ngược, và điều tương tự cũng xảy ra với hai OEM lớn thứ tư và năm. Tuy nhiên, quý này vẫn chưa kết thúc và Samsung có thể sẽ gặp khó khăn trong việc khôi phục tất cả những gì đã mất từ tháng 1 năm nay.

Được biết trong tháng 1, Apple đã đè bẹp Samsung với thị phần tương ứng 25,4% và 15,6% trên lĩnh vực smartphone do tận dụng sự ra mắt của loạt Galaxy S21 trễ hơn so với loạt iPhone 12. Tuy nhiên, trong tháng 2, Samsung đã tận dụng rất tốt loạt Galaxy S21 nhờ yếu tố mới lạ và nhiều tính năng hấp dẫn khác nhau. Xét cho cùng, công ty Hàn Quốc đã có một tháng 2 tuyệt vời với tỷ lệ doanh số bán hàng vượt trội so với tháng 2/2019.

Dĩ nhiên Samsung sẽ không thể hài lòng với lợi thế nhỏ nhoi nói trên của mình, nhất là khi Apple đã cải thiện sản lượng xuất xưởng iPhone trên toàn cầu trong tháng 2/2021 lên 35% so với cùng kỳ năm 2019.

Tất cả những gì đang nói, Samsung không thể hài lòng với lợi thế nhỏ nhoi nói trên của mình so với người đoạt huy chương bạc trong ngành, bằng cách nào đó đã cải thiện lượng xuất xưởng iPhone toàn cầu vào tháng 2 năm 2021 lên 74% và 35% so với cùng kỳ năm 2020 và 2019.

