Ba mẫu iPhone vừa mạnh mẽ, hiện đại mà lại rẻ tiền cho mọi người

Nhờ vào những cải tiến đáng kể từ Apple Intelligence, iPhone 16 và 16e đều cho phép người dùng tận hưởng các trải nghiệm AI tiên tiến. Tuy nhiên, trong trường hợp tìm kiếm một chiếc iPhone với mức giá hợp lý hơn mà không cần sự cầu kỳ của AI, iPhone 15 cũng là lựa chọn khá nổi bật.

Mẫu iPhone đột phá về hiệu năng

Ban đầu, iPhone 15 được xem là ứng cử viên sáng giá khi xét đến mức giá nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng, iPhone 16 đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội với những thông số kỹ thuật ấn tượng. Được trang bị chip A18, iPhone 16 không chỉ mạnh mẽ mà còn tiết kiệm năng lượng, mở ra khả năng xử lý các tính năng mới nhất của Apple Intelligence.

iPhone 16 vừa mạnh mẽ, vừa đảm bảo giá thành hấp dẫn.

Mặc dù tương tự như phiên bản tiền nhiệm nhưng camera iPhone 16 vẫn được nâng cấp với góc siêu rộng và chức năng tự động lấy nét giúp chụp ảnh macro với độ chi tiết cao.

Thời gian phát lại video ngoại tuyến của iPhone 16 lên đến 22 giờ, nhiều hơn 2 giờ so với iPhone 15. Hơn nữa, iPhone 16 hỗ trợ sạc MagSafe nhanh hơn, đạt công suất lên đến 25W so với 15W trên iPhone 15. Với mức giá khoảng từ 19,09 triệu đồng, iPhone 16 hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà người dùng bỏ ra, mặc dù cao hơn khoảng 4,6 triệu đồng so với iPhone 15.

Mẫu iPhone lựa chọn kinh tế

Năm nay, iPhone 16e và iPhone 15 là hai ứng cử viên cho danh hiệu chiếc iPhone giá rẻ tốt nhất. Nếu cần một chiếc điện thoại với hiệu suất mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng, iPhone 16e là lựa chọn lý tưởng.

iPhone 16e tiếp tục kế thừa tính tiết kiệm chi phí của dòng iPhone SE.

Chiếc điện thoại này kế thừa tinh thần của dòng iPhone SE, với màn hình OLED, camera chính 48 MP hỗ trợ quay phim 4K Dolby Vision và thời gian phát lại video ngoại tuyến lên đến 26 giờ. Với giá khoảng 16,19 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, iPhone 16e là mẫu máy có giá cả phải chăng nhất trong dòng sản phẩm hiện tại.

Ngược lại, nếu không quá quan tâm đến tính năng AI và muốn một màn hình sáng hơn với Dynamic Island, iPhone 15 giá khoảng 15,49 triệu đồng có thể là lựa chọn phù hợp. iPhone 15 cũng sở hữu chế độ chụp ảnh Chân dung nâng cao và tính năng Precision Finding thông qua mạng Find My, điều này mang lại lợi thế cho người dùng.

iPhone 15 là lựa chọn rẻ nhất trong danh sách này.

Trước khi quyết định mua sắm, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu sử dụng của mình. Nếu là người yêu thích công nghệ và muốn trải nghiệm những tính năng mới nhất, iPhone 16 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nếu chỉ cần một chiếc điện thoại đáp ứng nhu cầu cơ bản với mức giá hợp lý, iPhone 16e hoặc iPhone 15 cũng là những lựa chọn không thể bỏ qua.