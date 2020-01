Những bộ phim có phong cách thời trang xuất sắc nhất thời gian qua

Thứ Tư, ngày 15/01/2020 09:53 AM (GMT+7)

Thường thì trang phục không phải là tâm điểm của những bộ phim. Tuy nhiên, nhiều bộ phim mang lại những xu hướng thời trang mới và đầy tinh tế

Uncut Gems (Josh và Benny Safdie)

Khi nhân vật của Adam Sandler bỏ qua những chiếc quần sóc quen thuộc và thay vào đó là những chiếc quần Âu với thắt lưng Ferragamo, Sandler nhanh chóng trở thành ông hoàng thời trang trong những cảnh quay về anh em nhà Safdie của Uncut Gems.

Đóng vai một tay buôn đồ trang sức, Sandler chủ yếu mặc những chiếc áo polo cùng áo khoác da với thắt lưng và nhẫn hồng. Những chiếc mắt kính không viền cũng gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên phân cảnh đáng nhớ nhất của Sandler là chiếc áo hồng đầy lãng mạn khi đi câu lạc bộ đêm, đặc biệt hơn khi nó được bỏ ra khỏi quần theo phóng cách vô cùng thoải mái, phóng khoáng sau vụ đánh nhau với The Weeknd.

Queen & Slim (Melina Matsoukas)

Đạo diễn Melina Matsoukas được biết đến nhiều nhất qua những MV âm nhạc của Beyonce và Rihanna trước khi đạo diễn bộ phim đầu tay của mình “Queen & Slim”. Trong phân cảnh hai nhân vật chính Queen (Jodie Turner-Smith) và Slim (Daniel Kaluuya) tỉnh dậy lúc nửa đêm khi phát hiện cảnh sát truy đuổi, Queen và Slim chạy đến tủ quần áo của người chú của Queen và biến mình trông như những ngôi sao ca nhạc chuẩn bị quay MV. Slim nổi bật với bộ quần áo thể thao, Queen trông nóng bỏng hơn cả với chiếc váy in họa tiết ngựa vằn và bốt da rắn.

Hustlers (Lorene Scafaria)

Bộ phim Hustler dựa trên câu chuyện có thật về những vụ nữ múa thoát y trong thời gian khủng hoảng tài chính thế giới những năm 2007. Bên cạnh những chiếc khuyên tai cỡ lớn, đôi giày siêu cao, bộ phim gợi nhớ chúng ta đến với áo khoác bò, đồ thể thao, những chiếc túi tua rua,…và những chiếc headband phong cách hipster. Tuy nhiên, tất cả đều bị nhấn chìm trước chiếc áo lông thú đình đám, trông có vẻ rất chất và tốn kém của J.Lo.

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Trong tác phẩm mới nhất của Quentin Tarantino, Margot Robbie vào vai Sharon Tate, một cô gái hàng xóm với nụ cười rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh và dĩ nhiên là rất nhiều đôi bốt cao cổ. Robbie không có nhiều câu thoại (một điểm gây tranh cãi lớn trong phim của Tarantino vào mùa hè vừa qua), nhưng cô ấy thể hiện ánh nắng mặt trời của California qua các bộ trang phục của mình. Mặc dù vậy nổi bật nhất không phải Sharon Tate mà là nhân vật đóng thế cho Brad Pitt, cụ thể là chiếc áo Champion giản dị mặc cùng chiếc áo Hawaii. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấn tượng nhất thực tế là khi Brad cởi cả hai chiếc áo trong khi sửa ăng-ten trên mái nhà.

Midsommar (Ari Aster)

Sinh viên đại học người Mỹ, Dani (Pugh), ám ảnh vì chị gái tự tử, theo người bạn trai nhút nhát đến Thụy Điển, không biết những gì đang chờ đợi mình. Mặc dù, công bằng mà nói, Dani dường như không chuẩn bị rất nhiều; trong nỗi đau buồn của mình, cô còn không đóng hành lý cẩn thận cho một chuyến đi châu Âu và ban đầu chỉ mặc một chiếc áo phông sờn rách và ngả màu. Cuối cùng, cô ấy bị cuốn vào các nghi lễ ngoại đạo của người Thụy Điển trong các lễ hội Midsommar của họ, tin xấu cho cô ấy nói chung, nhưng tin tốt cho phong cách của chính nhân vật. Dani bắt đầu nghiêng về xu hướng thảo nguyên, được cho là rất hot trên sàn catwalk của năm ngoái, đỉnh cao là chiếc váy "Nữ hoàng tháng Năm" đầy hoa mà đối thủ thậm chí là chiếc váy dù lượn ấn tượng của Balenciaga, lấy từ sàn catwalk mùa xuân 2020.

Rocketman (Dexter Fletcher)

Bộ phim là một sự tri ân đến ca sĩ Elton John và chính phong cách ăn mặc của Elton đã làm bộ phim như có sự sống. Nhiều người thấy kì quặc về những bộ trang phục của Elton trong phim như bộ trang phục ma quỷ có sừng mà Elton mặc khi bước vào cuộc họp của AA ở đoạn đầu phim. Tuy kỳ dị nhưng ấn tượng, đó là phong cách của Elton và không ai có thể thay đổi ông.

The Beach Bum (Harmony Korine)

Thật là một năm tuyệt vời cho áo phông phong cách Hawaii. The Beach Bum có thể là đối thủ của Uncut Gems với hạng mục là bộ phim đậm chất thời trang nhất của năm; nhà thơ Moondog (Matthew McConaughey thủ vai) tung hoành quanh Florida Keys trong các kiểu họa tiết nhiệt đới được nhuộm màu, in hình ngọn lửa. Giống như Uncut Gems, thời trang của Beach Bum, được quảng cáo rầm rộ bởi những bức ảnh của McConaughey trong trang phục kỳ dị nhất.

The Hustle (Chris Addison)

Anne Hathaway đóng vai một nghệ sĩ lừa đảo người Anh quyến rũ tên là Josephine, đóng cặp với bạn diễn Penny (Rebel Wilson) thủ vai một cô nàng chuyên lừa đảo người Úc. Bộ phim như một sàn diễn thời trang thực thụ cho Josephine: áo choàng đen xẻ cao và váy trắng bó sát, và một bộ đồ trắng với mũ mềm toát lên sự sang trọng của giới nhà giàu. Đặc biệt hơn cả là những chiếc kính Marni đã hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu của Josephine.

Long Day’s Journey Into Night (Bi Gan)

Một bộ phim đầy mê hoặc, bí ẩn của đạo diễn người Trung Quốc Bi Gan, lấy tựa đề tiếng Anh từ vở kịch của Eugene O’Neill. Một bộ phim với bầu không khí chìm trong ký ức, một bộ phim đầy tâm trạng. Chiếc váy màu xanh lá cây của nhân vật chính lung linh, mô phỏng những gợn sóng trong ao, và phản chiếu ánh sáng qua làn khói thuốc, mang đến những hồi ức khó phai.

Glass (M. Night Shyamalan)

Bộ phim tập hợp ba siêu anh hùng / nhân vật phản diện Bruce Bruce Willis, David Dunn, James McAvoy trong vai Kevin Wendell Crumb, và Samuel L. Jackson, Mr Glass, trong một viện tâm thần. Họ được kiểm tra bởi một bác sĩ tâm thần, Tiến sĩ Ellie Staple, người tin rằng tất cả họ đều chia sẻ ảo tưởng về sự vĩ đại thay vì sở hữu những khả năng siêu nhiên thực sự. Sarah Paulson đóng vai bác sĩ Staple, người không có lý do gì để ăn mặc đẹp như vậy nhưng lại xuất hiện trong trang phục đầy ấn tượng: áo len cashmere, váy chữ A và giày cao gót.

