Xuất khẩu ghẹ Việt sang Mỹ tăng mạnh

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ghẹ Việt sang các thị trường đạt gần 23 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ 2025.

Riêng thị trường Mỹ, ghẹ Việt đạt kim ngạch 19 triệu USD trong 4 tháng, tăng 45% cùng kỳ. Đây hiện là thị trường tiêu thụ áp đảo mặt hàng này, chiếm đến 82% tổng kim ngạch.

Mỹ vốn là nước nhập khẩu ghẹ lớn nhất thế giới, đặc biệt các sản phẩm ghẹ đông lạnh, với giá trị nhập khẩu khoảng 1,1 tỷ USD mỗi năm. Mức này vượt xa các thị trường kế tiếp như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Riêng nhóm ghẹ xanh, Mỹ có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu toàn cầu và chủ yếu nhập từ châu Á. Với Việt Nam, người tiêu dùng Mỹ "chuộng" ghẹ thịt, ghẹ chế biến, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ kênh bán lẻ, nhà hàng và thực phẩm tiện dụng.

Ghẹ xanh được khai thác từ vùng biển của Việt Nam. Ảnh: VASEP

Theo VASEP, nghề ghẹ Việt Nam đã được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo vệ Động vật Có vú Biển (MMPA) nên tạo thêm dư địa tiêu thụ ổn định.

VASEP nhận định sự phụ thuộc của sản phẩm ghẹ vào thị trường Mỹ không mới. Tuy nhiên, tăng trưởng phía sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất và duy trì chuẩn khai thác bền vững.

Tăng trưởng diễn ra khá đều từng tháng, là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thương mại thủy sản toàn cầu vẫn chịu áp lực từ chi phí, sức mua thận trọng và các yêu cầu kỹ thuật ngày càng dày hơn.

Xuất khẩu ghẹ là điểm sáng trong bối cảnh hàng thủy sản nói chung sang Mỹ đang chịu áp lực. Theo Cục Hải Quan, kim ngạch các mặt hàng thủy sản sang thị trường này đạt 702 triệu USD trong 5 tháng đầu năm, giảm hơn 8% so với cùng kỳ 2025.