Xăng dầu giảm giá sâu, giá cước dịch vụ taxi bao giờ giảm?

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 14:30 PM (GMT+7)

Trước việc giá xăng dầu trong nước giảm sâu sau 7 lần giảm giá liên tiếp, người tiêu dùng trong nước đang hy vọng giá cước dịch vụ taxi sẽ có sự điều chỉnh tương ứng trong thời gian tới.

Sau khi kết thúc việc thực hiện cách ly xã hội, từ 0h ngày 23/4, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cho phép cho phép các đơn vị hoạt động vận tải bằng xe taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi sử dụng hợp đồng điện tử huy động tối đa 20-30% phương tiện hoạt động trong ngày.

Đại diện của Liên Minh Taxi Việt cho biết chỉ có dưới 20% số xe hoạt động trở lại sau khi hết thời gian thực hiện cách ly xã hội

Trước đó, kể từ 15h00 ngày 13/4, giá xăng E5RON92 giảm còn 11.343 đồng/lít; xăng RON95-III còn 11.939 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giá còn 10.823 đồng/lít. Sau 7 lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước kể từ tháng 1/2020, đến 13/4 giá xăng trong nước đã giảm gần 43%, trong khi giá dầu giảm gần 35%.

Với việc giá xăng dầu trong nước giảm sâu trong thời gian qua, người tiêu dùng tại Hà Nội đã hy vọng giá cước vận tải taxi sẽ có sự điều chỉnh giảm tương ứng khi loại hình hoạt động vận tải này được cho phép trở lại. Tuy nhiên, khảo sát giá cước vận chuyển của một số hãng taxi lớn trên địa bàn Hà Nội như Mai Linh, Liên Minh Taxi Việt,... đều vẫn đang áp dụng giá cước cũ, chưa có bất kỳ sự điều chỉnh nào.

Một lái xe của hãng Mai Linh cho biết trong ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện cách ly xã hội, hãng huy động 30% số lượng xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Mức cước dịch vụ vẫn chưa có sự thay đổi so với trước đây.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Mùi - Chủ tịch Liên minh taxi Việt với 14 hãng taxi thành viên và hơn 5.000 nghìn xe - cho biết thời gian qua dịch vụ taxi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Những tháng đầu năm 2020, lượng khách hàng đã sụt giảm 70-80%, những ngày cuối tuần thậm chí giảm đến 90% do người dân ngại đi lại và ra ngoài.

Do đó, lượng xe nằm bãi do thiếu lái; lái xe xin nghỉ do tâm lý dịch bệnh của các hãng trong liên minh lên đến 50-60%. Trong những tháng đầu năm, các đơn vị đang phải giảm lương; cho nhân viên nghỉ luân phiên để giảm các chi phí gián tiếp.

Sau một thời gian dài dừng hoạt động để thực hiện lệnh cách ly xã hội, các hoạt động của Liên minh mới bắt đầu trở lại từ ngày 23/4 với dưới 20% số xe.

Việc giảm giá cước bao nhiêu thì các đơn vị trong liên minh sẽ có các phương án cụ thể sau khi tính toán lại nhu cầu của người dân

Với những xe đã bắt đầu hoạt động trở lại, các đơn vị đều khuyến cáo lái xe và khách hàng cần đeo khẩu trang trên xe. Các lái xe phải thường xuyên rửa tay bằng cồn; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; thanh toán online qua App; xe phục vụ cuối ngày thì về văn phòng hoặc xưởng công ty để khử trùng.

Đại diện của Liên minh taxi Việt chia sẻ xăng dầu chỉ là một trong những yếu tố đầu vào của ngành vận tải nói chung và dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi nói riêng. Trong thời gian đầu hoạt động trở lại, tất cả các xe đều áp dụng mức giá cước cũ vì các hãng cần thời gian để tính toán lại nhu cầu đi lại của người dân.

Theo vị đại diện này, với giá xăng dầu liên tục giảm sâu trong thời gian qua, rất có thể trong thời gian tới khi hoạt động ổn định trở lại, các hãng sẽ có sự điều chỉnh về giá cước để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, việc giảm giá cước bao nhiêu, giảm như thế nào thì các đơn vị trong liên minh sẽ có các phương án cụ thể.

Khi giảm giá cước, các hãng cũng sẽ phải đăng ký kê khai giá cước, in ấn bảng giá cước mới, làm việc với bên kiểm định để đặt lịch điều chỉnh giá. Sau những công đoạn này, các hãng xe mới có thể triển khai giá cước mới được.

