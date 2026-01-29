Xăng dầu cùng tăng giá

Giá xăng dầu cùng tăng từ chiều nay

Bộ Công Thương quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu từ chiều nay. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.339 đồng/lít, tăng 56 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.845 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 18.173 đồng/lít, tăng 473 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg.

Đây là lần điều hành giá xăng dầu thứ năm kể từ đầu năm nay. Giá xăng dầu trong nước đang được điều chỉnh 7 ngày/lần, sắp tới có thể được điều chỉnh.