Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 186,600 Bán 189,600

BTMH Mua 187,800 Bán 190,800

Tỷ giá

USD Mua 25,810 Bán 26,200

EUR Mua 30,341 Bán 31,941

Xăng dầu cùng tăng giá

Sự kiện: Giá xăng

Giá xăng dầu tăng từ 56 đồng đến hơn 700 đồng/lít từ 15h hôm nay (29-1).

Xăng dầu cùng tăng giá - 1

Giá xăng dầu cùng tăng từ chiều nay

Bộ Công Thương quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu từ chiều nay. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.339 đồng/lít, tăng 56 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.845 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 18.173 đồng/lít, tăng 473 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg.

Đây là lần điều hành giá xăng dầu thứ năm kể từ đầu năm nay. Giá xăng dầu trong nước đang được điều chỉnh 7 ngày/lần, sắp tới có thể được điều chỉnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Hằng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 14:36 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá xăng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá xăng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN