Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 133,300 Bán 135,300

PNJ Mua 128,000 Bán 131,000

Tỷ giá

USD Mua 26,162 Bán 26,482

EUR Mua 30,067 Bán 31,652

“Ung nhọt” mọc trên cây, ai ngờ quý như vàng, chờ 20 năm mới thu hoạch được

Sự kiện: Thông tin thị trường
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vốn bị coi là thứ gây hại cho cây, “khối u” này giờ bỗng được săn đón với mức giá “trên trời”.

Thứ đen đúa, xấu xí mang tên “nhân sâm bạch dương”

Bạn đã bao giờ nhìn thấy “khối u” đen đúa, sần sùi và xấu xí này hay chưa? Đây là nấm Chaga, tên khoa học là Inonotus Obliquus. Chúng thường phát triển trên các thân cây bạch dương ở Nga, Mỹ, Alaska, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

“Ung nhọt” mọc trên cây, ai ngờ quý như vàng, chờ 20 năm mới thu hoạch được - 1

Để một cây nấm Chaga trưởng thành và có thể thu hoạch được sẽ mất tối thiểu 20 năm. Khi đó, khối nấm có thể đạt trọng lượng lên đến 16kg. Trong quá trình sinh trưởng, nấm Chaga sẽ liên tục hút cạn chất dinh dưỡng của cây bạch dương trong nhiều năm, khiến cây héo úa và chết vì thiếu dinh dưỡng.

Dù gây hại cho cây và có vẻ ngoài xấu xí, trên thực tế, nấm Chaga lại rất được yêu thích, thậm chí được nhiều người “săn lùng” bởi chúng chứa giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. 

“Ung nhọt” mọc trên cây, ai ngờ quý như vàng, chờ 20 năm mới thu hoạch được - 2

Trong nấm chaga chứa nhiều chất xơ, protein, chất béo, chất chống oxy hóa mạnh, vitamin B, vitamin D, canxi, kali, đồng, angan, sắt, kẽm... Loại nấm này có nhiều công dụng nổi bật như hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm chậm quá trình lão hóa, giảm huyết áp, tăng cường tuần hoàn màu, hỗ trợ điều trị bệnh mỡ máu, viêm dạ dày, loét dạ dày, loét tá tràng, viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm thận.

“Ung nhọt” mọc trên cây, ai ngờ quý như vàng, chờ 20 năm mới thu hoạch được - 3

Tại Nga và một số vùng ở châu Âu, nấm Chaga được mệnh danh là “vua thảo mộc”. Ở Nhật Bản, chúng còn được “tôn sùng” hơn với tên gọi “nhân sâm bạch dương”, ngụ ý rằng giá trị của chúng không hề thua kém nhân sâm. Tại xứ sở hoa anh đào, loại nấm này có thể bán với giá lên đến gần 11 triệu đồng/kg, bởi chúng có thể dùng làm thực phẩm, đồng thời có công dụng trị liệu đặc biệt.

Bạn có thể thái lát hoặc nghiền nấm Chaga thành bột để tạo nên một món đồ uống thơm ngon. Ngoài ra, nấm Chaga cũng có thể kết hợp với các món ăn để giúp màu sắc thêm ngon mắt. 

Ở nước ta, bạn cũng có thể tìm mua nấm Chaga (chủ yếu nhập khẩu từ Nga) với giá bán khoảng 800.000đ/kg.

Cây mọc hoang thành mỏ vàng, hái quả bán thu bộn tiền
Cây mọc hoang thành mỏ vàng, hái quả bán thu bộn tiền

Nếu cho rằng đây là quả nho thì bạn đã nhầm to!

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo baijiahao) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2025 08:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN