“Ung nhọt” mọc trên cây, ai ngờ quý như vàng, chờ 20 năm mới thu hoạch được

Thứ đen đúa, xấu xí mang tên “nhân sâm bạch dương”

Bạn đã bao giờ nhìn thấy “khối u” đen đúa, sần sùi và xấu xí này hay chưa? Đây là nấm Chaga, tên khoa học là Inonotus Obliquus. Chúng thường phát triển trên các thân cây bạch dương ở Nga, Mỹ, Alaska, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

Để một cây nấm Chaga trưởng thành và có thể thu hoạch được sẽ mất tối thiểu 20 năm. Khi đó, khối nấm có thể đạt trọng lượng lên đến 16kg. Trong quá trình sinh trưởng, nấm Chaga sẽ liên tục hút cạn chất dinh dưỡng của cây bạch dương trong nhiều năm, khiến cây héo úa và chết vì thiếu dinh dưỡng.

Dù gây hại cho cây và có vẻ ngoài xấu xí, trên thực tế, nấm Chaga lại rất được yêu thích, thậm chí được nhiều người “săn lùng” bởi chúng chứa giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao.

Trong nấm chaga chứa nhiều chất xơ, protein, chất béo, chất chống oxy hóa mạnh, vitamin B, vitamin D, canxi, kali, đồng, angan, sắt, kẽm... Loại nấm này có nhiều công dụng nổi bật như hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm chậm quá trình lão hóa, giảm huyết áp, tăng cường tuần hoàn màu, hỗ trợ điều trị bệnh mỡ máu, viêm dạ dày, loét dạ dày, loét tá tràng, viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm thận.

Tại Nga và một số vùng ở châu Âu, nấm Chaga được mệnh danh là “vua thảo mộc”. Ở Nhật Bản, chúng còn được “tôn sùng” hơn với tên gọi “nhân sâm bạch dương”, ngụ ý rằng giá trị của chúng không hề thua kém nhân sâm. Tại xứ sở hoa anh đào, loại nấm này có thể bán với giá lên đến gần 11 triệu đồng/kg, bởi chúng có thể dùng làm thực phẩm, đồng thời có công dụng trị liệu đặc biệt.

Bạn có thể thái lát hoặc nghiền nấm Chaga thành bột để tạo nên một món đồ uống thơm ngon. Ngoài ra, nấm Chaga cũng có thể kết hợp với các món ăn để giúp màu sắc thêm ngon mắt.

Ở nước ta, bạn cũng có thể tìm mua nấm Chaga (chủ yếu nhập khẩu từ Nga) với giá bán khoảng 800.000đ/kg.