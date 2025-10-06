Tung ra đúng 'át chủ bài', khách châu Âu đến Việt Nam tăng kỷ lục

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, trong tháng 9/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,5 triệu lượt, tuy giảm 9,6% so với tháng 8 nhưng vẫn tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm nay, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước đã thu hút đông đảo du khách quốc tế đến Việt Nam.

Đáng chú ý, theo Cục Thống kê, lượng khách châu Âu trong ba quý đầu năm tăng đột biến với gần 1,91 triệu lượt, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là khu vực châu Á với 12,242 triệu lượt (tăng 20,9%), châu Úc 445.000 lượt (tăng 13,7%), châu Mỹ gần 800.000 lượt (tăng 8,5%)…

Với thị trường châu Âu, riêng trong quý III/2025 đã có 568.370 lượt khách đến Việt Nam, tăng mạnh gần 38% so với quý trước và 60,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mục tiêu đón 25 triệu khách trong năm nay đang đặt ra nhiều thách thức, cần quyết tâm cao của toàn ngành du lịch. Ảnh: NIA

Mức tăng được ghi nhận tại hầu hết các thị trường chủ lực, như Nga tăng hơn 245%, Ba Lan 55%, Hà Lan 35,1%, Thụy Sĩ 32,9%, Séc 32,6%, Pháp 32,3%, Bỉ 30,6%, Anh 29,2%, Đức 23,9%... và các thị trường khác tăng 63,4%.

“Các thị trường tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu thuộc nhóm quốc gia được miễn thị thực từ ngày 15/8/2025, gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Sĩ… với thời hạn tạm trú 45 ngày. Ngoài ra, lượng khách từ các nước Tây Âu vốn được miễn visa nhiều năm qua tiếp tục duy trì đà tăng.

Các chương trình kích cầu du lịch, quảng bá xúc tiến của cơ quan quản lý du lịch Nhà nước và các địa phương, doanh nghiệp thời gian qua cũng được đẩy mạnh.

Để đạt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025 như yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 5 của Chính phủ, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch cần đón 9,6 triệu lượt khách, tương đương 3,2 triệu lượt mỗi tháng. Đây là mục tiêu rất thách thức.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group, cho rằng, để thu hút được khách quốc tế, cần mở rộng đối tượng khách được miễn visa, tặng vé máy bay nội địa, đêm lưu trú cho khách... Từ đó, mới hy vọng có sự đột phá về lượng khách từ thị trường nguồn, đặc biệt là thị trường đông như Ấn Độ, Trung Quốc...

Ngay cả khi chưa đạt mục tiêu 25 triệu khách, nếu doanh thu tăng 30% thì vẫn là kết quả tích cực cho ngành du lịch.

Để làm được điều đó, cần đẩy mạnh thu hút khách cao cấp. Theo ông Hà, mỗi điểm đến quốc tế thường có khoảng 5% lượng khách sang trọng và 10% khách cao cấp. Do đó, cần có chiến lược, sản phẩm bài bản, cách thức xúc tiến sao cho đúng, trúng để đáp ứng đúng nhu cầu, chân dung và ngôn ngữ của khách nhà giàu, “để khách phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng trước khi rời Việt Nam”.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh, các doanh nghiệp lữ hành cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để thúc đẩy bán trực tuyến nhiều hơn, tại nhiều phân khúc thị trường, phối hợp hãng hàng không mở thêm các đường bay trực tiếp kết nối các điểm đến mới, các chuyến bay charter đến những thị trường mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao như Ấn Độ, Nga, Úc, Mỹ...