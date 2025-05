Du lịch Nhật thiệt hại sau dự báo sóng thần của bộ truyện tranh

Theo thống kê của Bloomberg Intelligence hôm 27/5, lượng đặt vé máy bay từ Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đến Nhật Bản đã giảm đáng kể từ tháng 4, trong đó lượng đặt vé máy bay từ Hong Kong thấp hơn khoảng 50% so với năm ngoái. Phân tích cũng cho thấy lượng đặt phòng hàng tuần từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 cũng giảm hơn 80%.

Nhiều du khách e dè sau khi đọc bộ truyện tranh "The Future I Saw: The Complete Edition".

CN Yuen, giám đốc điều hành của WWPKG, một công ty lữ hành có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), cho biết lượng đặt phòng đến Nhật Bản đã giảm một nửa trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh vừa qua và dự kiến còn giảm thêm trong hai tháng tới.

Hãng hàng không Greater Bay thống kê lượng đặt vé vào mùa xuân thấp hơn so với những năm trước, vì nhu cầu thường cao vào mùa ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản và kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở Hong Kong. Hiroki Ito, Tổng giám đốc văn phòng Nhật Bản của hãng hàng không này, gần đây đã chia sẻ với tờ Asahi Shimbun: "Chúng tôi dự kiến khoảng 80% số ghế được đặt nhưng thực tế chỉ có 40%". Hãng Greater Bay cùng với Hong Kong Airlines, đã cắt giảm các chuyến bay đến Nhật Bản, ngay cả khi các quan chức kêu gọi du khách bỏ qua những tin đồn.

Bộ truyện The Future I Saw được họa sĩ truyện tranh Ryo Tatsuki xuất bản vào năm 1999. Bộ truyện từng cảnh báo về một thảm họa lớn vào tháng 3 năm 2011, trùng khớp với thời điểm trận động đất kinh hoàng xảy ra ở vùng Tohoku, phía Bắc Nhật Bản. Trận động đất này đã gây ra một cơn sóng thần kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và làm tê liệt Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sau Chernobyl.

Ấn bản mới nhất, "The Future I Saw: The Complete Edition" (Tương lai tôi từng thấy: Bản đầy đủ).

Trong ấn bản mới nhất, The Future I Saw: The Complete Edition (Tương lai tôi từng thấy: Bản đầy đủ), bà Tatsuki cảnh báo rằng vào ngày 5/7 năm nay, một vết nứt sẽ xuất hiện dưới đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines, tạo ra những con sóng cao gấp ba lần so với trận động đất Tohoku. Đây được cho là nguyên nhân gây ra tâm lý e dè và làn sóng "hủy đơn" du lịch Nhật Bản hè này.

Những đồn đoán từ cuốn truyện tranh The Future I Saw được cho là đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí phần lớn du khách Trung Quốc đại lục và Hong Kong, vốn là hai trong số những thị trường du lịch lớn nhất của Nhật Bản. Ngoài ra, các thị trường khác như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, nơi các nền tảng truyền thông xã hội tràn ngập những bài đăng cảnh báo mọi người nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi du lịch đến Nhật Bản.

Samantha Tang, giáo viên yoga đến từ Hong Kong, là một trong những người đã hủy chuyến đi đến Nhật Bản. Ban đầu, cô dự định đến thăm Wakayama, một điểm đến bãi biển cách Osaka khoảng 80 km về phía Nam, vào tháng 8 nhưng đã thay đổi ý định. "Mọi người đều nói rất nhiều về việc động đất sắp xảy ra", cô cho biết. Tang là du khách trung thành, năm nào cũng đến Nhật nghỉ ít nhất một lần mỗi năm.

Oscar Chu, 36 tuổi, một du khách Hong Kong khác, người thường xuyên đến thăm Nhật Bản nhiều lần mỗi năm, cũng đã thay đổi kế hoạch mới đây. "Tốt nhất là nên tránh. Sẽ rất phiền phức nếu động đất thực sự xảy ra", anh nói. Anh giải thích rằng anh không quá lo lắng về việc trải qua một trận động đất mà lo ngại về tình trạng hỗn loạn giao thông và gián đoạn các chuyến bay sau đó.

Tác phẩm của bà Tatsuki có một lượng người theo dõi đáng kể ở Đông Á, những người hâm mộ tin rằng bà có khả năng nhìn thấy chính xác các sự kiện tương lai thông qua giấc mơ của mình. Lời tiên đoán về trận động đất năm 2011 đưa Tatsuki trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở các quốc gia châu Á khác. Theo nhà xuất bản, cuốn truyện tranh đã bán 900.000 bản và được xuất bản bằng tiếng Trung. Người hâm mộ tin rằng bà cũng dự đoán được cái chết của Công nương Diana và ca sĩ Freddie Mercury, cũng như đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng "tiên tri" của bà quá mơ hồ.

Khi được hỏi về phản ứng của độc giả hủy chuyến vì đọc truyện của mình, họa sĩ truyện tranh Ryo Tatsuki cho biết dù có quan điểm "rất tích cực" khi tác phẩm giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn cho thảm họa, bà vẫn khuyên họ không nên lo lắng quá đà và hãy hành động phù hợp dựa trên ý kiến của các chuyên gia, theo tờ báo Nhật Bản Mainichi Shimbun.

Bà không phải là người duy nhất đưa ra những dự đoán về thiên tai. Nỗi lo sợ về một trận động đất, sóng thần càng gia tăng khi chính phủ Nhật Bản cảnh báo vào tháng Một rằng có 80% khả năng xảy ra một trận động đất mạnh ở rãnh Nankai, phía Nam nước này, trong vòng 30 năm tới. Nhưng một số nhà địa chấn học đã chỉ trích những cảnh báo này, đặt câu hỏi về tính chính xác thực tế của chúng.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin về lời tiên đoán của một nhà ngoại cảm tự xưng người Nhật Bản, cho rằng một trận động đất lớn sẽ tấn công Khu vực Vịnh Tokyo vào ngày 26/4. Dù không có sự cố nào xảy ra, dự đoán này cũng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Qi Xian Yu, một bậc thầy phong thủy Hong Kong nổi tiếng được biết đến với biệt danh Master Seven, cũng kêu gọi mọi người tránh xa Nhật Bản, bắt đầu từ tháng 4.

Văn phòng Nội các Nhật Bản đã giải thích trên mạng xã hội X vào đầu tháng này rằng công nghệ hiện đại vẫn chưa thể dự đoán chính xác một trận động đất. Trong khi đó, Yoshihiro Murai, thống đốc tỉnh Miyagi, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất năm 2011, lên tiếng phản đối mê tín dị đoan với ngành du lịch Nhật Bản. Ông phát biểu trong một cuộc họp báo: "Tôi tin rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng khi những tin đồn thiếu khoa học lan truyền trên mạng xã hội lại gây ảnh hưởng đến du lịch".

Trung Quốc là thị trường du lịch lớn nhất của Nhật Bản.

Trên thực tế, vẫn có nhiều du khách không thay đổi kế hoạch du lịch. Vic Shing từ Hong Kong là một trong số đó. Mặc dù đã nghe về những lời tiên tri, anh vẫn quyết tâm thực hiện kỳ nghỉ ở Nhật Bản trong năm nay. Anh sẽ đến thăm Tokyo và Osaka vào tháng 6. "Dự đoán động đất chưa bao giờ chính xác. Ngay cả khi có một trận động đất xảy ra, tình hình sẽ không quá tệ vì Nhật Bản đã trải qua nhiều trận động đất lớn trước đây, có kinh nghiệm quản lý thảm họa", anh nói.

Theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch Quốc gia Nhật Bản, nước này đã chứng kiến lượng du khách tăng vọt lên mức kỷ lục 10,5 triệu người trong ba tháng đầu năm 2025. Trong đó, có 2,36 triệu du khách từ Trung Quốc đại lục đến thăm Nhật Bản trong quý đầu tiên của năm nay, tăng 78% so với năm ngoái. Khoảng 647.600 người Hong Kong đã đến thăm Nhật Bản, đánh dấu mức tăng trưởng chung 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong tháng 3, đã có 343.000 người Mỹ, 68.000 người Canada và 85.000 người Australia đến thăm Nhật Bản.

Do vị trí địa lý nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo vỏ trái đất liên tục xô đẩy và trượt lên nhau, Nhật Bản thường xuyên phải hứng chịu các hoạt động địa chấn. Ước tính mỗi năm có khoảng 1.500 trận động đất xảy ra tại nước này, mặc dù phần lớn đều là những rung chấn nhẹ mà con người khó có thể cảm nhận được. Theo thống kê, Nhật Bản chiếm khoảng 10-15% tổng số các trận động đất xảy ra trên toàn cầu và khoảng 20% các trận động đất lớn có cường độ từ 6 độ Richter trở lên.