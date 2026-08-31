Nuôi ong mật, chồn hương, trồng dưa leo, ngô ngọt, xã này ở Hà Tĩnh có tới 50 mô hình thu 300 triệu/năm

Đa dạng cây trồng, vật nuôi, mở hướng làm giàu

Tận dụng lợi thế vườn đồi, nguồn hoa tự nhiên phong phú, gia đình ông Đậu Khắc Mạnh ở xã Mai Hoa đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật theo hướng hàng hóa. Từ vài đàn ong ban đầu, đến nay gia đình ông đã nâng quy mô lên gần 100 đàn ong nội.

Điểm nhấn trong quá trình phát triển là sản phẩm mật ong hoa đu đủ đực được công nhận OCOP 3 sao vào cuối năm 2023. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, giúp sản phẩm nâng cao giá trị và từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường.

Mô hình nuôi nuôi ong lấy mật theo hướng hàng hóa của gia đình ông Đậu Khắc Mạnh ở xã Mai Hoa, (tỉnh Hà Tĩnh), đã tận dụng lợi thế vườn đồi và nguồn hoa tự nhiên để nâng cao thu nhập. Ảnh: LH

Ông Đậu Khắc Mạnh, ở thôn 4, xã Mai Hoa cho biết: “Nuôi ong lấy mật phù hợp với điều kiện vườn đồi của địa phương, chi phí đầu tư không quá lớn nhưng nếu biết khai thác nguồn hoa tự nhiên và chú trọng chất lượng sản phẩm thì hiệu quả kinh tế khá tốt.

Việc sản phẩm được công nhận OCOP cũng giúp người dân có thêm niềm tin để mở rộng quy mô”.

Hiện, mỗi năm cơ sở tiêu thụ khoảng 900-950 lọ mật ong dung tích 380ml, tương đương gần 400 lít sản phẩm, với giá bán khoảng 180.000 đồng/lọ. Không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình, mô hình còn góp phần giải quyết việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân địa phương.

Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, nguồn hoa tự nhiên phong phú, mật ong ở xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng, tạo lợi thế để phát triển nghề nuôi ong lấy mật theo hướng hàng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: LH

Không chỉ phát huy lợi thế kinh tế vườn đồi, người dân xã Mai Hoa còn mạnh dạn đưa những vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Mô hình nuôi chồn hương của anh Lê Văn Bình, ở thôn Đức Giang là một ví dụ.

Sau gần một năm đầu tư, đàn chồn của gia đình đã tăng từ 300 lên khoảng 700 con. Riêng năm 2025, cơ sở cung cấp gần 200 cặp chồn giống bố mẹ ra thị trường, doanh thu ước đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Theo anh Lê Văn Bình, ở xã Mai Hoa, nuôi chồn hương đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển chăn nuôi đặc sản, giúp người dân nâng cao thu nhập. Ảnh: LH

Anh Lê Văn Bình, ở thôn Đức Giang cho hay: “Nuôi chồn hương đòi hỏi người nuôi phải nắm chắc kỹ thuật, chú trọng khâu chăm sóc, phòng bệnh và đặc biệt là chủ động thị trường. Khi đáp ứng được những yêu cầu này, mô hình có thể mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với một số vật nuôi truyền thống”.

Bên cạnh những mô hình quy mô hộ gia đình, liên kết sản xuất với doanh nghiệp đang trở thành hướng đi quan trọng giúp người dân Mai Hoa giảm rủi ro và ổn định đầu ra.

Kỹ thuật nuôi chồn hương, phải chú trọng, từ khâu chọn giống, xây dựng chuồng trại, chăm sóc, phòng bệnh đến bảo đảm nguồn thức ăn, qua đó nâng cao hiệu quả. Ảnh: LH

Điển hình là mô hình liên kết chăn nuôi gà đẻ siêu trứng đang được triển khai tại 7 hộ, với quy mô khoảng 2.700 con. Tham gia mô hình, người dân được doanh nghiệp cung ứng con giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Nhờ tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn, chủ động phòng chống dịch bệnh, tỷ lệ gà đẻ thường xuyên duy trì trên 70%, mang lại lợi nhuận khoảng 219 triệu đồng/năm.

Theo ông Trần Minh Hải, ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh), mô hình nuôi gà được đầu tư theo hướng hàng hóa, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: LH

Đặc biệt, nguồn thu từ trứng được tạo ra hằng ngày giúp các hộ có dòng tiền tương đối ổn định để tái đầu tư sản xuất.

Liên kết chuỗi, nâng giá trị nông sản cho bà con nông dân

Trong lĩnh vực trồng trọt, xã Mai Hoa cũng từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa thông qua việc đưa những cây trồng có giá trị và phù hợp thị trường vào canh tác.

Các mô hình trồng dưa leo, ngô ngọt, bí đỏ và một số cây trồng mới đang tạo những chuyển biến tích cực về hiệu quả kinh tế.

Mô hình trồng ngô ngọt tại xã Mai Hoa được triển khai theo hướng liên kết sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ổn định đầu ra và tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: LH

Trong đó, mô hình liên kết trồng dưa leo trên diện tích 5,2 ha đạt năng suất từ 27-45 tấn/ha. Với giá thu mua ổn định từ 12.800-13.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 294 triệu đồng/ha.

Đây là mức hiệu quả cho thấy dư địa lớn trong việc chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp nhu cầu thị trường.

Đối với mô hình ngô ngọt liên kết, diện tích sản xuất đạt 16 ha tại các vùng Ân Phú và Đức Giang trước đây, năng suất bình quân khoảng 8 tấn/ha. Doanh nghiệp thu mua với giá 4.200 đồng/kg, mang lại lợi nhuận khoảng 18 triệu đồng/ha.

Các mô hình trồng dưa leo, ngô ngọt, bí đỏ tại xã Mai Hoa đang phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất. Ảnh: LH

Điểm chung của các mô hình là doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, từ cung ứng giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua sản phẩm sau thu hoạch.

Cách làm này giúp người dân giảm áp lực về vốn đầu vào, hạn chế rủi ro thị trường và quan trọng hơn là chuyển từ tư duy “sản xuất những gì mình có” sang “sản xuất những gì thị trường cần”.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Giám đốc Công ty TNHH Hạt giống Nông Phát, Hà Nội, cho rằng: “Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Khi doanh nghiệp đồng hành từ khâu giống, kỹ thuật đến tiêu thụ, người dân có thêm cơ sở để mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng nông sản”.

Các mô hình kinh tế ở xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đang phát triển đa dạng, từ nuôi ong, chồn hương, gà đến trồng dưa leo, ngô ngọt, bí đỏ, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Ảnh: LH

Hiện, toàn xã hiện có hơn 50 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên. Những con số này không chỉ phản ánh sức sản xuất của người dân mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình chuyển đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục rà soát tiềm năng từng vùng, khuyến khích người dân phát triển những mô hình có lợi thế, hiệu quả và phù hợp nhu cầu thị trường.

Cùng với đó, xã chú trọng kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân”.