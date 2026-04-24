Giá điện buổi tối cao nhất lên tới 5.422 đồng/kWh, áp 6 ngày trong tuần

Giá điện sản xuất, kinh doanh phụ thuộc khung giờ và cấp điện áp

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Vậy, giá điện theo các khung giờ mới này sẽ được áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng điện nào?

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Biểu giá bán lẻ điện cho kinh doanh theo Quyết định 1279/QĐ-BCT.

Cụ thể với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên thì giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.025 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh;

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm giá 3.266 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh;

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh;

Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.

Biểu giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất theo Quyết định 1279/QĐ-BCT.

Như vậy, khách hàng sản xuất và kinh doanh sử dụng điện vào giờ cao điểm sẽ chịu mức giá từ 3.266-5.422 đồng/kWh tùy cấp điện áp.

Trong khi đó, ở giờ thấp điểm, giá điện chỉ dao động từ 1.146 đồng/kWh đến 1.609 đồng/kWh.

Thay đổi hành vi sử dụng, hóa đơn điện có thể giảm

Trong báo cáo thuyết minh về đề xuất thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia trước đó, Bộ Công Thương cho biết, từ năm 2019 đến nay, với sự thâm nhập mạnh mẽ và gia tăng tỷ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể.

Đồng thời, cơ cấu các thành phần phụ tải cũng có sự thay đổi lớn khi phụ tải công nghiệp tăng từ xấp xỉ 30% lên đến hơn 50% tổng phụ tải, thành phần phụ tải dân dụng - sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn xấp xỉ 33%, đã làm thay đổi đáng kể biểu đồ phụ tải.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, khi cơ cấu nguồn điện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió, việc điều chỉnh khung giờ là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung - cầu điện năng trong bối cảnh mới.

Quy định không có giờ cao điểm sáng có thể thuận lợi hơn cho các hộ công nghiệp tổ chức sản xuất liên tục vào ban ngày, phù hợp với thời gian phát của các nguồn điện mặt trời.

Việc xác định hợp lý các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường cũng góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Thông qua cơ chế giá điện theo khung giờ, các khách hàng sẽ có động cơ điều chỉnh hành vi tiêu thụ điện để giảm chi phí mua điện; giảm sử dụng vào giờ cao điểm và chuyển dịch sang khung giờ thấp điểm, giờ bình thường.

Điều này giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải, giảm chênh lệch giữa công suất cực đại và công suất trung bình, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn điện, giảm áp lực cho hệ thống điện trong thời gian cao điểm.

Đặc biệt, với các hệ thống điện có tỷ lệ năng lượng tái tạo lớn như Việt Nam, việc thiết kế khung giờ cao điểm lệch khỏi thời điểm phát cao của năng lượng tái tạo sẽ tạo động lực phát triển thiết bị lưu trữ. Qua đó, khách hàng có thể cân đối nguồn điện vào thời điểm hệ thống cần bổ sung.

Trong góp ý dự thảo thay đổi khung giờ điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng việc điều chỉnh giờ cao điểm sẽ tạo tín hiệu giá điện rõ ràng, khuyến khích khách hàng dịch chuyển phụ tải sang giờ thấp điểm và giờ bình thường, qua đó góp phần làm phẳng biểu đồ phụ tải và giảm chi phí tiền điện.

Ngoài ra, việc điều chỉnh khung giờ còn giúp giảm chi phí chung của hệ thống, tối ưu vận hành nguồn điện, hạn chế huy động các nguồn giá cao, khai thác hiệu quả cơ cấu nguồn và bảo đảm an toàn hệ thống. Đồng thời, giảm nguy cơ thiếu điện vào các giờ cao điểm chiều.

Do tổng số giờ bình thường, cao điểm, thấp điểm trong ngày không thay đổi so với trước đó, nên không gây xáo trộn lớn cho khách hàng sử dụng điện. Việc quy định không có giờ cao điểm sáng còn có thể thuận lợi hơn cho các hộ công nghiệp tổ chức sản xuất liên tục vào ban ngày, phù hợp với thời gian phát của các nguồn điện mặt trời.

EVN cho rằng nếu khách hàng điều chỉnh thời gian sử dụng điện phù hợp với khung giờ mới thì chi phí tiền điện sẽ không thay đổi.