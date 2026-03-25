Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dầu sẽ giảm bao nhiêu?

Theo dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với mặt hàng xăng (trừ ethanol) từ mức 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng/lít. Tương tự, mức thuế với dầu diesel cũng được đề nghị giảm một nửa, từ 1.000 đồng/lít về 500 đồng/lít.

Riêng nhiên liệu bay, Bộ Tài chính đề xuất đưa thuế này về 1.000 đồng/lít, giảm 500 đồng/lít so với hiện hành.

Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Theo tờ trình, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ đề xuất của Bộ Công Thương, hiện nay trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu, thuế BVMT (chiếm khoảng 6,7% trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu). Trường hợp điều chỉnh thuế BVMT về mức 0 đồng phải trình Quốc hội, còn nếu sửa trong khung mức thuế thì thuộc thẩm quyền của UBTVQH.

Trước bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động cấp bách, cần các biện pháp ứng phó nhanh, Bộ Công Thương đề xuất giảm tối đa mức thuế trong khung thuế BVMT trình UBTVQH quyết định. Mặt hàng xem xét giảm là xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay.

Mức thuế BVMT đối với nhóm hàng hóa xăng, dầu, mỡ nhờn đang được thực hiện theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 (áp dụng từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026) và hiện vẫn còn dư địa để điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay.

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương và căn cứ khung mức thuế BVMT quy định tại Luật Thuế BVMT, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo ước tính, nếu áp dụng mức giảm thuế như đề xuất, giá bán lẻ xăng có thể giảm tương ứng khoảng 1.080 đồng/lít (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), trong khi dầu diesel và nhiên liệu bay có thể giảm khoảng 540 đồng/lít. Tuy nhiên, mức giảm thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.

Về tác động vĩ mô, theo tính toán của Cục Thống kê, việc điều chỉnh thuế BVMT sẽ góp phần kiềm chế lạm phát. Cụ thể, CPI tháng 3/2026 có thể tăng thêm khoảng 1,63 điểm phần trăm so với trước khi xảy ra xung đột Trung Đông; CPI quý I/2026 tăng khoảng 0,43 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2026, CPI dự kiến tăng khoảng 1,35 điểm phần trăm. Mức tăng này thấp hơn so với nếu vẫn giữ nguyên thuế BVMT đối với xăng, dầu (dự kiến chỉ số CPI bình quân năm 2026 so 2025 nếu giữ nguyên mức thuế BVMT đối với xăng, dầu như hiện hành là 1,4 điểm phần trăm), từ đó, góp phần kiềm chế lạm phát.

Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh thuế BVMT lần này vừa đảm bảo phù hợp với khung pháp lý hiện hành, vừa là công cụ điều tiết hiệu quả nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và góp phần duy trì đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.