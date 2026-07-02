Trúng số 35 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức tặng hàng xóm 174 triệu

Honorata Jamrozik và chồng ăn mừng trúng số. Ảnh: SWNS

Mới đây, ở tuổi 48, Honorata Jamrozik sống tại Kent (Anh) bất ngờ trở thành triệu phú sau khi trúng giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh (34,8 tỷ đồng) trong kỳ quay thưởng hằng tháng của Omaze Monthly Millionaire Draw.

Thay vì chỉ nghĩ đến bản thân, việc đầu tiên cô làm sau khi nhận tin vui là tặng ngay 5.000 bảng Anh (174 triệu đồng) cho gia đình hàng xóm đã gắn bó với mình suốt 14 năm.

Khoản tiền này sẽ giúp cả gia đình hàng xóm có chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên. Đây là điều mà họ luôn mong ước nhưng chưa có điều kiện thực hiện, tờ Goodnews Network đưa tin ngày 28/6.

"Đây không chỉ là giải thưởng làm thay đổi cuộc đời của gia đình tôi mà còn mang đến niềm vui cho bạn bè và những người thân yêu", Honorata chia sẻ.

Cô cho biết những người hàng xóm đã ở bên gia đình từ ngày đầu chuyển đến sinh sống và trở thành những người thân thiết như người trong nhà.

"Trong cuộc sống, có được những người hàng xóm tốt là một điều vô cùng quý giá. Họ luôn giúp đỡ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Được tặng họ một kỳ nghỉ để cả gia đình có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", cô nói.

Niềm vui trúng thưởng đến với Honorata chỉ hai tuần sau khi cô vừa trải qua nỗi đau mất cha. Sinh ra tại Ba Lan nhưng đã sống ở Anh hơn 25 năm, cô vừa trở về sau lễ tang của cha tại quê nhà thì nhận được tin mình trúng giải. Người phụ nữ tin rằng món quà bất ngờ này là sự phù hộ từ người cha quá cố.

Honorata Jamrozik và chồng ăn mừng trúng số. Ảnh: SWNS

Chồng của Honorata hoàn toàn không biết vợ mình vẫn âm thầm tham gia chương trình quay thưởng với mức phí đăng ký 15 bảng Anh (hơn 500.000 đồng) mỗi tháng. Sau gần 20 năm chung sống, ông luôn cho rằng cơ hội trúng một triệu bảng gần như là điều không tưởng.

"Chồng tôi thường đùa rằng khả năng tôi bị sét đánh còn cao hơn trúng 1 triệu bảng Anh. Có lẽ từ giờ tôi sẽ phải cẩn thận hơn mỗi khi trời có dông bão", cô cười nói.

Vợ chồng Honorata dự định tổ chức một kỳ nghỉ đặc biệt để kỷ niệm 20 năm ngày cưới vào tháng 10/2026. Họ dự định đưa mẹ của cô đi cùng như một món quà tri ân sau nhiều năm bà đã vất vả vì gia đình.

"Điều ý nghĩa nhất mà số tiền này mang lại không phải là những gì chúng tôi có thể mua, mà là cơ hội được giúp đỡ những người mình yêu thương", Honorata nói.

Omaze Monthly Millionaire Draw là chương trình quay thưởng được tổ chức mỗi tháng với giải thưởng cao nhất là 1 triệu bảng Anh miễn thuế cho một người chiến thắng.

Bên cạnh đó, chương trình còn gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện và đóng góp cho các tổ chức từ thiện trên khắp nước Anh kể từ khi ra mắt vào năm 2020.